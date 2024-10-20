Почему важно соблюдать правило «Никаких контактов» после расставания

Бывает, что после расставания не знаешь, как правильно поступить: то ли отдалиться от бывшей девушки на максимально большое расстояние, то ли стараться общаться с ней как друзья.

Если тебе больно, а также с момента вашего разрыва прошло не так уж много времени, лучше всего соблюдать правило «Никаких контактов». В чем оно заключается и почему стоит придерживаться именно его, расскажем далее.

В чем суть правила «Никаких контактов»

Когда вы расстались с девушкой, необходимо оборвать все связи между вами. То есть нужно перестать созваниваться, писать друг другу, видеться и то и дело заглядывать на ее страницу в соцсети, проверяя, как она там.

Цель этой тактики не должна заключаться в том, чтобы заставить бывшую скучать по тебе или принести ей боль. Правило «Никаких контактов» нужно для того, чтобы перестроить свою собственную жизнь, пережить расставание эмоционально и физически, а также пройти сквозь эту неприятную ситуацию, не добавляя себе боли и стресса.

Помимо отказа от непосредственного общения с бывшей, стоит реже общаться с вашими общими друзьями, особенно если они то и дело норовят поговорить о ней. Конечно, это временная мера, разрывать отношения с ними не стоит, но все же на какой-то период количество общения с ними придется свести до минимума.

Почему это правило работает

Неважно, как долго вы встречались с девушкой и насколько мирным был финал ваших отношений. Расставание всегда приносит боль, даже если ты был его инициатором, а также сопровождается массой запутанных эмоций.

Ты можешь чувствовать себя свободным, но в то же время расстроенным, строить светлые планы, но внезапно ощущать значительную печаль, безнадежность и тревожность. И это нормально, как и вспоминать моменты ушедших отношений.

Переход на «Никаких контактов» дает тебе больше времени для того, чтобы здраво пережить потерю и горе. В конечном счете это поможет исцелить твое сердце, принять тот факт, что отношения закончились, и вернуться к свиданиям, когда ты будешь готов.

К тому же следование правилу предотвращает возвращение к отношениям, что полезно, если ты вышел из токсичной романтической связи или осознаешь, что вы с девушкой попросту несовместимы. Прекращая общение, ты избегаешь возможности начать все заново, что может обернуться новой болью и разочарованием.

Можно ли восстановить общение позже

Не существует определенного количества времени, которое должно пройти перед тем, как ты снова свяжешься с бывшей девушкой, ведь все расставания разные.

Возможно, ты поймешь, что больше не нуждаешься в общении с ней, и удалишь ее номер из списка контактов. Или осознаешь, что она дорога тебе как друг, и захочешь то и дело с ней болтать.

Если говорить о временных рамках, которые должны пройти в режиме «Никаких контактов», ориентируйся на три-шесть месяцев. Как правило, этого времени хватает для того, чтобы пережить расставание и залечить душевные раны.

Однако важно учитывать не только количество прошедших дней, но и свои эмоции. Спроси себя: испытываешь ли ты чувства к девушке, с которой когда-то встречался? Если твой ответ «да», повремени с возвращением к общению.

Если твой ответ «нет», поразмышляй, в чем причина того, что ты снова хочешь поддерживать контакт с девушкой? Твое желание может быть обусловлено потребностью снизить неловкость в компании общих друзей и вернуться к проведению времени с ними или просто наладить с ней приятельские отношения. В этом случае можешь постепенно возвращаться к общению.

Стоит отметить еще один нюанс: если твои отношения с девушкой были токсичными, оскорбительными и принесли много боли, не восстанавливай с ней контакт ни в коем случае. Ведь бывает, что, возвращаясь в нашу жизнь даже в другом статусе, люди продолжают вести себя так, как раньше. Вряд ли тебе снова захочется сталкиваться с болью, критикой, оскорблениями и подобным неподобающим поведением в свой адрес.

Что делать, если очень хочется нарушить правило «Никаких контактов»

Итак, представь, что ты отказался от общения с бывшей, но то и дело ловишь себя на мысли, чтобы его возобновить. Да, может быть действительно трудно устоять перед соблазном написать ей сообщение или позвонить, особенно когда тебе грустно или ты поддался ностальгии по вашим отношениям.

А еще ты можешь заметить, как руки сами тянутся к смартфону или компьютерной мышке, чтобы зайти на страницу бывшей в соцсетях и поглядеть, что она выкладывает.

Чтобы противостоять подобным желаниям и не мешать себе восстанавливаться после расставания, важно заняться другими, более полезными вещами.

Веди дневник

Излей душу на листы бумаги, когда чувствуешь, что эмоции зашкаливают, и тебе хочется связаться с бывшей. Записывай, что ты ощущаешь и какие мысли появляются в твоей голове, чтобы снизить накал страстей, успокоиться и в дальнейшем разобраться, почему расставание заставляет тебя так тревожиться и переживать.

Проводи время со своими друзьями

Поговори с приятелями, не входящими в общий круг общения с бывшей девушкой, а также родственниками, которым ты доверяешь, о том, чтобы чаще проводить время вместе или периодически болтать.

Общаясь с ними, ты реже будешь чувствовать себя одиноким, а значит, не так часто станешь задумываться о том, чтобы позвонить бывшей. Социальные связи — это один из лучших способов справиться со стрессом и обрести радость, особенно в моменты, когда переживаем трудности.

Погрузись в хобби

Время после расставания — отличный период, чтобы начать снова инвестировать в себя. Выясни, что тебе нравится, или найди новое увлечение, чтобы погрузиться в него с головой. Хобби помогают укрепить уверенность в себе и получить приятные эмоции — вот почему стоит обращаться к ним, а не к общению с бывшей.

Держи телефон вне досягаемости

Мы склонны бездумно пролистывать ленту новостей в соцсетях, когда нам скучно. Но именно это может стать поводом для того, чтобы нарушить правило «Никаких контактов». По возможности держи смартфон подальше, когда тебе скучно. А если не знаешь, чем заняться в такие моменты, прочитай эту статью.