Четыре фразы, которые выдадут безответственного мужчину

Некоторые мужчины могут производить невероятно приятное впечатление, на них даже подумать нельзя что-то плохое. А ведь за маской харизматичного партнера может скрываться самый настоящий инфантил, который предаст в самый неожиданный момент. О том, как распознать мужчину, не знакомого с понятием «ответственность», нам рассказал психолого Роман Стычкин.

«Я тут ни при чем»

Основная фраза, которую можно услышать от инфантильного мужчины. Роман:

«Когда взрослый человек неуверен в себе, им движет страх за свою репутацию или даже здоровье, особенно в мире мужчин, из-за чего он сразу же пытается сбросить с себя ответственность за свои действия».

Будьте внимательны, как часто мужчина повторяет о своей непричастности к событиям в своей жизни, ведь этот момент может спасти вас от отношений с проблемным партнером.

«Это ты виновата»

Как говорит наш эксперт, следующей ступенью после отказа от своих действий идет обвинение других. Мужчина с непроработанной самооценкой старается избегать ситуаций, где ему приходится принимать решения, поэтому он всегда следит, кто эти решения принимает. Вы можете ошибочно полагать, что отдавая вам последнее слово, мужчина учитывает ваши интересы. На самом деле, если вы столкнулись с инфантилом, рано или поздно он припомнит вам все и взвалит ответственность на вас.

«Я разве что-то обещал?»

Мужчины, боящиеся ответственности, стараются делать все, чтобы избежать прямых обещаний. Если уйти от обещания чего-то своей партнерше нельзя, он недвусмысленно согласится или скажет то, что женщина хочет услышать, но только не прямым текстом. Психолог предупреждает, что женщине стоит всегда добиваться того, чтобы мужчина озвучил обещание, в противном случае вы действительно не сможете от него ничего требовать, и мужчина об этом прекрасно знает.

«Я ничего не знал»

Все мы помним, что незнание закона не освобождает от ответственности, при этом мужчины делают вид, что их это правило не касается. Очень часто можно услышать от партнера, что он даже не догадывался о последствиях своих действий, однако психолог поясняет — взрослый и эмоционально устойчивый мужчина всегда осознает причинно-следственные связи. Данная фраза четко дает понять, что мужчина, возможно, не сформировал в себе качества, необходимые для построения здоровых отношений. Будьте внимательны.