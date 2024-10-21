Психолог заявила о риске появления поколения «феминных мужичков»

Российское общество становится все более толерантным к «домохозяевам на диванах», однако существует риск появления целого поколения «феминных мужичков», заявила клинический психолог Ирина Смолярчук в эфире радиостанции «Говорит Москва». По ее словам, в российской ментальности мужчина является кормильцем, а женщина — «берегиней», но представительницы прекрасного пола по своей природе более выносливы. Из-за того что все больше мужчин становятся домохозяевами, кормильцы в семье зачастую — женщины.

Но вот на сегодняшней ниве толерантности к мужчинам-домохозяевам мы видим, что общество разворачивается к ним. Я хочу заметить одну побочную тенденцию: мы можем вырастить целое поколение таких феминных мужичков, уже не мужчин, которые потеряют свое истинное предназначение. Они вот упокоятся на этих диванах с борщами, — подчеркнула Смолярчук.

Ранее семейный психолог Артемий Сибирский рассказал, что значит быть хорошим отцом и как построить общение с детьми и женой без скандалов. По мнению специалиста, важно, чтобы дети чувствовали, что папа искренне хочет с ними общаться, гулять, играть, что он их слышит и не игнорирует их потребности.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем отца. Он отметил, что роль отца в формировании счастливой семьи чрезвычайно велика, на сегодняшний день в защиту института отцовства активно выступают в том числе и женщины. Володин отметил, что быть отцом — это огромная ответственность, и мужчина должен быть опорой и достойным примером для своих детей.