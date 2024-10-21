«Девушку нужно защищать». В Сети не оценили поступок парня

Пост 23-летнего американца в соцсети Reddit о недавнем авиапутешествии за короткое время собрал без малого 1,5 тыс. комментариев. Причем большинство из них вряд ли пришлись по вкусу автору сообщения.

Мужчина признался, что они вместе с Джули (так зовут его девушку) купили билеты в экономклассе и получили не самые лучшие места – кресла посередине в разных концах салона. Но все-таки одно место (которое досталось парню) оказалось более комфортным.

«Джули посадили между мужчиной, страдающим болезненным ожирением, и женщиной, которая была не такой огромной, но все равно довольно крупной. А моими соседями оказались люди среднего телосложения», – признался студент.

Джули предложила поменяться местами, но ее парень отказался. Объяснил он это тем, что сам довольно рослый и широкоплечий и не смог бы просидеть 2 часа, зажатым двумя крупными пассажирами, – мол, даже не поместился бы между ними. Отдуваться, таким образом, пришлось Джули, которая, к слову, тоже не миниатюрна – рост 177 см, вес 75 кг.

По прилете в пункт назначения девушка была холодна, отделывалась сухими фразами, что сильно удивило автора сообщения. Он пошел за советом к своим друзьям и снова удивился, потому что поддержки не получил.

«По общему мнению, мне следовало поменяться с Джули местами, потому что это было бы благородным поступком. Дело не в том, кто больше, сказали мне друзья, а в том, что девушку нужно защищать», – написал студент.

С такой точкой зрения согласилось и большинство пользователей Reddit – автора поста они осудили. Но нашлись и защитники. По их мнению, личное пространство, в том числе во время полета, – это святое, а рыцарство осталось далеко в прошлом.

В начале октября мы написали, что из-за тучного соседа пассажиру Delta Air Lines пришлось 3 часа сидеть на половинке кресла. Бортпроводник посоветовал не жаловаться и вести себя тише.