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Почему люди не признают психологов: рассуждения эксперта

На этот и другие вопросы о психологах в эксклюзивном интервью для RuNews24.ru ответил основатель Центра стратегического коучинга и психотерапии, психолог Дамиан Синайский.

Почему люди не признают психологов
© РИА Новости

Он отметил, что люди часто не признают психологов и отказываются к ним обращаться по многим причинам. Одна из главных причин, по его мнению, — это бытовое невежество.

«Нас одиннадцать лет учат в школе внешним базовым знаниям. Главное, чтобы дети научились как-то выживать в этом сложном мире. Потом еще часть получает высшее образование — опять-таки учат знаниям по профессии. А простейшим знаниям о внутреннем мире, детских травмах, стыде и страхе, неуверенности и сомнениях в своей идентичности, в том числе половой, никто знаний не дает. Поэтому люди знают: чтобы иметь силу и красоту тела — надо заниматься спортом, посещать фитнес. Если хотите, чтобы дети поступили в университеты — надо приглашать репетиторов. Когда болеешь — надо обращаться к врачу в клинику. Грустно (говорю об этом с горечью), но когда человек игнорирует психологов и у него заболевает психика, то он уже идет сразу в клинику к психиатру, с этого времени жизнь уже не удалась», — высказался психолог.

Родители, общество транслируют: главные цели в жизни — это материальное и финансовое благополучие. Психологическое благополучие никого не интересует, не научены. Для достижения внешних целей необходимы внешние компетенции — целеустремленность, лидерство, управление людьми, временем, предсказательный или хотя бы реактивный мозг, эмпатия, развитая интуиция и т. д. Таковы требования в обществе и социуме. Вот здесь начинается самое интересное, поскольку все перечисленные компетенции «прокачиваются» на внутреннем уровне.

«Пару тысяч лет назад Сократ об этом говорил: познай себя, и ты познаешь мир. В нашем мире данная формула деградировала и исказилась на 180 градусов. Сначала познавай внешний мир, зарабатывай деньги, добивайся успеха, и тогда внутри ты будешь доволен и счастлив. Статистика говорит об обратном, подтверждая истину древних греков. Сегодня 70% школьников имеют психологические аномалии или расстройства, это данные института им. Сербского и главного психиатра при министерстве здравоохранения Кекелидзе. Более 90% работающих регулярно испытывают стресс. Потому успешные и состоятельные родители с детства приглашают психологов к работе с детьми, как в развитых странах, а «бедные» родители этого не знают, сами не ходят к психологам и своих детей обрекают на тяжелую жизнь. Здесь важно уточнить. Как сказал Билл Гейтс, «богатый человек, который имеет внутреннее (!) богатство и, соответственно, может создать богатство, а какой-нибудь миллиардер — это просто бедный человек с миллиардом долларов на счету»», — озвучил мысли собеседник редакции.

Эксперт также поделился одной ситуацией при общении с клиентом:

«Мой клиент, банкир, который пришел ко мне по настоятельной просьбе своей жены, сразу «огорошил» меня своим вопросом: «Дамиан, скажите, сколько мошенников среди психологов?» Я сказал, что отвечу, если он ответит, а сколько мошенников среди банкиров? Он рассмеялся и начал активно работать над собой. В каждой профессии есть свои «инфоцыгане», мошенники, «эзотерики» и прочие. Есть такие и среди психологов. Кстати, это тоже одна из причин, почему люди не признают психологов», — поделился Дамиан Синайский.

Другая причина отказа людей от психологов, по словам спикера, вытекает из первой — услуги квалифицированных психологов стоят недешево. Не каждый может себе этого позволить. Третья важная причина — не каждый может позволить довериться специалисту и всё ему рассказать. Стыд за свои проступки, страх осуждения и презрения, чувство вины, боязнь ответственности.

«В общем, такая вот психологическая «импотенция», которая, кстати, зачастую приводит к реальному интимному бессилию у мужчин и женщин. Также есть представители ЛГБТ-сообщества, БДСМ и другие сообщества, часть которых по своим причинам не признают психологов», — посетовал специалист.

В завершении беседы психолог Дамиан Синайский посоветовал несколько книг, которые помогут что-то понять в себе:

«Можно почитать Франкла, Фромма, Фрейда («Человек-волк», «Человек-крыса»). Молодым можно прочитать книгу «Богатый папа, бедный папа». Верующим может помочь книга «Невидимая брань» и небольшие эссе Игнатия Брянчанинова. Для женщин будет интересно прочитать Карен Хорни. Для матерей — Франсуазу Дольто. Из российских авторов чрезвычайно вреден «фастфуд» известных на слуху психологов (пусть не обижаются). Но, пожалуй, будет полезна книга Сергея Полякова «Темная материя» социальных наук», пусть не пугает название».

Психология
Сергей Поляков
Билл Гейтс