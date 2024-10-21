Почему люди не признают психологов

На этот и другие вопросы о психологах в эксклюзивном интервью для RuNews24.ru ответил основатель Центра стратегического коучинга и психотерапии, психолог Дамиан Синайский.

Он отметил, что люди часто не признают психологов и отказываются к ним обращаться по многим причинам. Одна из главных причин, по его мнению, — это бытовое невежество.

«Нас одиннадцать лет учат в школе внешним базовым знаниям. Главное, чтобы дети научились как-то выживать в этом сложном мире. Потом еще часть получает высшее образование — опять-таки учат знаниям по профессии. А простейшим знаниям о внутреннем мире, детских травмах, стыде и страхе, неуверенности и сомнениях в своей идентичности, в том числе половой, никто знаний не дает. Поэтому люди знают: чтобы иметь силу и красоту тела — надо заниматься спортом, посещать фитнес. Если хотите, чтобы дети поступили в университеты — надо приглашать репетиторов. Когда болеешь — надо обращаться к врачу в клинику. Грустно (говорю об этом с горечью), но когда человек игнорирует психологов и у него заболевает психика, то он уже идет сразу в клинику к психиатру, с этого времени жизнь уже не удалась», — высказался психолог.

Родители, общество транслируют: главные цели в жизни — это материальное и финансовое благополучие. Психологическое благополучие никого не интересует, не научены. Для достижения внешних целей необходимы внешние компетенции — целеустремленность, лидерство, управление людьми, временем, предсказательный или хотя бы реактивный мозг, эмпатия, развитая интуиция и т. д. Таковы требования в обществе и социуме. Вот здесь начинается самое интересное, поскольку все перечисленные компетенции «прокачиваются» на внутреннем уровне.

«Пару тысяч лет назад Сократ об этом говорил: познай себя, и ты познаешь мир. В нашем мире данная формула деградировала и исказилась на 180 градусов. Сначала познавай внешний мир, зарабатывай деньги, добивайся успеха, и тогда внутри ты будешь доволен и счастлив. Статистика говорит об обратном, подтверждая истину древних греков. Сегодня 70% школьников имеют психологические аномалии или расстройства, это данные института им. Сербского и главного психиатра при министерстве здравоохранения Кекелидзе. Более 90% работающих регулярно испытывают стресс. Потому успешные и состоятельные родители с детства приглашают психологов к работе с детьми, как в развитых странах, а «бедные» родители этого не знают, сами не ходят к психологам и своих детей обрекают на тяжелую жизнь. Здесь важно уточнить. Как сказал Билл Гейтс, «богатый человек, который имеет внутреннее (!) богатство и, соответственно, может создать богатство, а какой-нибудь миллиардер — это просто бедный человек с миллиардом долларов на счету»», — озвучил мысли собеседник редакции.

Эксперт также поделился одной ситуацией при общении с клиентом:

«Мой клиент, банкир, который пришел ко мне по настоятельной просьбе своей жены, сразу «огорошил» меня своим вопросом: «Дамиан, скажите, сколько мошенников среди психологов?» Я сказал, что отвечу, если он ответит, а сколько мошенников среди банкиров? Он рассмеялся и начал активно работать над собой. В каждой профессии есть свои «инфоцыгане», мошенники, «эзотерики» и прочие. Есть такие и среди психологов. Кстати, это тоже одна из причин, почему люди не признают психологов», — поделился Дамиан Синайский.

Другая причина отказа людей от психологов, по словам спикера, вытекает из первой — услуги квалифицированных психологов стоят недешево. Не каждый может себе этого позволить. Третья важная причина — не каждый может позволить довериться специалисту и всё ему рассказать. Стыд за свои проступки, страх осуждения и презрения, чувство вины, боязнь ответственности.

«В общем, такая вот психологическая «импотенция», которая, кстати, зачастую приводит к реальному интимному бессилию у мужчин и женщин. Также есть представители ЛГБТ-сообщества, БДСМ и другие сообщества, часть которых по своим причинам не признают психологов», — посетовал специалист.

В завершении беседы психолог Дамиан Синайский посоветовал несколько книг, которые помогут что-то понять в себе: