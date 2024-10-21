Синдром Ребекки: что это такое, объяснил психотерапевт

Если у вас повышенный интерес к прошлой жизни своего партнёра, а именно к его бывшим интимным связям, то, возможно, у вас «синдромом Ребекки».

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По словам психолога Луизы Годдард-Кроули, это так называемая ретроспективная ревность, при которой человек испытывает навязчивый интерес к прошлым отношениям своего партнёра. При этом чаще всего для такой ревности нет никаких рациональных оснований.

Как добавляет психотерапевт Тоби Ингхэм, корень проблемы чаще всего кроется в детстве человека и отношениях в семье. Сейчас социальные сети усугубляют ситуацию, упрощая доступ к информации о бывших партнёрах.

Тоби Ингхэм отмечает, что один из лучших способов попытаться решить проблему в своём собственном сознании — не спрашивать о бывших любовниках вашего партнёра. Он подчёркивает, что нужно «контролировать себя».

Если навязчивые идеи не уходят, то можно обратиться к специалисту для проведения когнитивно-поведенческой терапии.

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