Эксперт Даллакян рассказал, как развивать силу воли
Любопытно, что сила воли сродни любой другой мышце и подвластна тренировкам. С помощью специальных упражнений ее можно развить. Руководитель "Российского поведенческого департамента", эксперт по изучению массового и организационного поведения Арсен Даллакян назвал самые эффективные методики, которые помогут развить силу воли.
Не откладывайте на завтра
"С помощью магнитно-резонансного сканирования ученые доказали, что мы относимся к себе в будущем, как к другому человеку. Когда испытуемых просили подумать о том, что они будут делать завтра, то часть мозга, отвечающая за самоидентификацию, не была активизирована. Не стоит думать, что завтра все будет по-другому. Нужно уже сегодня перестать лениться", - советует эксперт.
Учитесь на чужих ошибках
"Общайтесь с людьми старше вас на 10-15 лет. Нет, не для того, чтобы научиться у них жизненной мудрости, а, наоборот, для того, чтобы увидеть, какие ошибки они сделали 10 лет назад и к чему это привело", - продолжает эксперт.
Не винить себя за ошибки
"Все нарушают обещания, данные себе. И те, кто добиваются успеха, и те, кто бросают начатое. При этом многие ошибочно считают, что если не прощать себе срывы, винить и наказывать себя, то они смогут добиться успеха. Но бессознательное часто сильнее наших осознанных желаний. Чтобы не стать себе врагом, надо научиться прощать себя и помнить, что вы никому ничем не обязаны, даже себе. Все, что вы делаете, вы делаете по доброй воле. Не потому, что это надо, а потому, что вы этого хотите", - рассуждает Даллакян.
Не останавливаться на достигнутом
Часто люди бросают начатое после того, как видят прогресс.
"Быстрый успех снижает мотивацию даже сильнее, чем поражение. Чтобы не бросить начатое только из-за того, что у вас все получается, постарайтесь вспомнить не свой прогресс и результат, а причину, почему вы начали этим заниматься. Как правило, причина находится за пределами первого успеха", - отмечает эксперт.
Не занимайтесь самокопанием
Внутренний монолог занимает, по подсчетам ученых, 8-18 часов в день.
Но эксперт советует не перебирать в голове одни и те же мысли. Из-за этого внутренний диалог по пустым повторяющимся темам будет снижаться, а это значит, что начнут высвобождаться ресурсы на конструктивный труд и саморегулирование.
Выполняйте намеченное в срок
На работе старайтесь успеть сделать то, что запланировали на день. Тогда дела будут сделаны в срок, а воля укрепится.
Можно также составить точное расписание дел. Например:
завтракаю до 8.30,еду на работу к 9.30отвечаю на письма до 10.30 и так далее.
"Выполняйте все строго по расписанию. Если появляются текущие дела, планируйте их в том же духе на завтра или вставьте их в имеющиеся "окна", но не нарушайте расписания. Смысл в том, чтобы научиться подстраивать обстоятельства под план, а не наоборот перекраивать план под постоянно меняющиеся обстоятельства", - поясняет эксперт.
Отказывайтесь от вредных привычек
Если уже отказались от вредных привычек и легко можете прожить, например, без сладкого, усложните себе задачу. Купите и положите на видное место любимый шоколад, но не ешьте его.
Тренируйте мышцы
Сингапурские ученые выявили, что напряжение мышц позволяет усилить самоконтроль. Неслучайно у человека сжимаются кулаки, когда он пытается противостоять чему-то. Поэтому подтягивания, отжимания - то, что нужно для тренировки силы воли.
Статические упражнения также прекрасно подходят для развития воли: планка, йога, задержка дыхания под водой. Также полезен бег. Даже пять минут упражнений на свежем воздухе снижают стресс, улучшают настроение и концентрацию внимания, увеличивают самоконтроль.
Торопитесь не спеша
Важно осуществлять каждое движение сосредоточенно, быстро и точно, однако не торопясь. Так можно развить в себе очень важное в быту свойство - научиться "торопиться не спеша".
Преодолевайте нетерпеливость
"Ловите себя на проявлении нетерпения, сталкиваясь с небольшими неприятностями и раздражающими факторами, например, когда вы едете в давке в метро, в пробке в авто, видите ошибки подчиненных или несправедливость со стороны начальства. Учитесь реагировать на это спокойно", - советует Даллакян.
Ешьте медленно, но часто
Это полезно не только для воспитания воли, но и для здоровья.
Мозг потребляет до 20% энергии всего тела, и, если источников энергии не достаточно, страдает в первую очередь более сложная область мозга - кора.
"Именно поэтому мы не можем принимать трудные решения на голодный желудок, становимся раздражительными и чрезмерно эмоциональными. Питаться необходимо 4-5 раз в день", - отмечает эксперт.
Умейте останавливаться
И в офисе, и дома люди должны, если это возможно, решительно прекращать работу, почувствовав, что устали, и останавливать в себе стремление ускорить темп, чтобы быстрее ее закончить. Вместо этого лучше дать себе возможность хорошо отдохнуть.
Тренируйте дыхание
"Для мгновенного увеличения силы воли замедлите дыхание до 4-6 вдохов в минуту. На каждый вдох уйдет от 10 до 15 секунд. Замедляя дыхание, вы активируете префронтальную кору мозга и увеличиваете вариабельность сердечного ритма, что помогает перевести мозг и тело из состояния стресса в режим самоконтроля", - говорит Даллакян.
Научитесь молчать
Лучше никому не рассказывать о своих планах и намерениях, даже если из самых лучших побуждений захочется уговорить кого-то последовать вашему примеру. Разговоры обычно ослабляют накопленную энергию, необходимую для действия.