Как развивать силу воли

Любопытно, что сила воли сродни любой другой мышце и подвластна тренировкам. С помощью специальных упражнений ее можно развить. Руководитель "Российского поведенческого департамента", эксперт по изучению массового и организационного поведения Арсен Даллакян назвал самые эффективные методики, которые помогут развить силу воли.

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Не откладывайте на завтра

"С помощью магнитно-резонансного сканирования ученые доказали, что мы относимся к себе в будущем, как к другому человеку. Когда испытуемых просили подумать о том, что они будут делать завтра, то часть мозга, отвечающая за самоидентификацию, не была активизирована. Не стоит думать, что завтра все будет по-другому. Нужно уже сегодня перестать лениться", - советует эксперт.

Учитесь на чужих ошибках

"Общайтесь с людьми старше вас на 10-15 лет. Нет, не для того, чтобы научиться у них жизненной мудрости, а, наоборот, для того, чтобы увидеть, какие ошибки они сделали 10 лет назад и к чему это привело", - продолжает эксперт.

Не винить себя за ошибки

"Все нарушают обещания, данные себе. И те, кто добиваются успеха, и те, кто бросают начатое. При этом многие ошибочно считают, что если не прощать себе срывы, винить и наказывать себя, то они смогут добиться успеха. Но бессознательное часто сильнее наших осознанных желаний. Чтобы не стать себе врагом, надо научиться прощать себя и помнить, что вы никому ничем не обязаны, даже себе. Все, что вы делаете, вы делаете по доброй воле. Не потому, что это надо, а потому, что вы этого хотите", - рассуждает Даллакян.

Не останавливаться на достигнутом

Часто люди бросают начатое после того, как видят прогресс.

"Быстрый успех снижает мотивацию даже сильнее, чем поражение. Чтобы не бросить начатое только из-за того, что у вас все получается, постарайтесь вспомнить не свой прогресс и результат, а причину, почему вы начали этим заниматься. Как правило, причина находится за пределами первого успеха", - отмечает эксперт.

Не занимайтесь самокопанием

Внутренний монолог занимает, по подсчетам ученых, 8-18 часов в день.

Но эксперт советует не перебирать в голове одни и те же мысли. Из-за этого внутренний диалог по пустым повторяющимся темам будет снижаться, а это значит, что начнут высвобождаться ресурсы на конструктивный труд и саморегулирование.

Выполняйте намеченное в срок

На работе старайтесь успеть сделать то, что запланировали на день. Тогда дела будут сделаны в срок, а воля укрепится.

Можно также составить точное расписание дел. Например:

завтракаю до 8.30,еду на работу к 9.30отвечаю на письма до 10.30 и так далее.

"Выполняйте все строго по расписанию. Если появляются текущие дела, планируйте их в том же духе на завтра или вставьте их в имеющиеся "окна", но не нарушайте расписания. Смысл в том, чтобы научиться подстраивать обстоятельства под план, а не наоборот перекраивать план под постоянно меняющиеся обстоятельства", - поясняет эксперт.

Отказывайтесь от вредных привычек

Если уже отказались от вредных привычек и легко можете прожить, например, без сладкого, усложните себе задачу. Купите и положите на видное место любимый шоколад, но не ешьте его.

Тренируйте мышцы

Сингапурские ученые выявили, что напряжение мышц позволяет усилить самоконтроль. Неслучайно у человека сжимаются кулаки, когда он пытается противостоять чему-то. Поэтому подтягивания, отжимания - то, что нужно для тренировки силы воли.

Статические упражнения также прекрасно подходят для развития воли: планка, йога, задержка дыхания под водой. Также полезен бег. Даже пять минут упражнений на свежем воздухе снижают стресс, улучшают настроение и концентрацию внимания, увеличивают самоконтроль.

Торопитесь не спеша

Важно осуществлять каждое движение сосредоточенно, быстро и точно, однако не торопясь. Так можно развить в себе очень важное в быту свойство - научиться "торопиться не спеша".

Преодолевайте нетерпеливость

"Ловите себя на проявлении нетерпения, сталкиваясь с небольшими неприятностями и раздражающими факторами, например, когда вы едете в давке в метро, в пробке в авто, видите ошибки подчиненных или несправедливость со стороны начальства. Учитесь реагировать на это спокойно", - советует Даллакян.

Ешьте медленно, но часто

Это полезно не только для воспитания воли, но и для здоровья.

Мозг потребляет до 20% энергии всего тела, и, если источников энергии не достаточно, страдает в первую очередь более сложная область мозга - кора.

"Именно поэтому мы не можем принимать трудные решения на голодный желудок, становимся раздражительными и чрезмерно эмоциональными. Питаться необходимо 4-5 раз в день", - отмечает эксперт.

Умейте останавливаться

И в офисе, и дома люди должны, если это возможно, решительно прекращать работу, почувствовав, что устали, и останавливать в себе стремление ускорить темп, чтобы быстрее ее закончить. Вместо этого лучше дать себе возможность хорошо отдохнуть.

Тренируйте дыхание

"Для мгновенного увеличения силы воли замедлите дыхание до 4-6 вдохов в минуту. На каждый вдох уйдет от 10 до 15 секунд. Замедляя дыхание, вы активируете префронтальную кору мозга и увеличиваете вариабельность сердечного ритма, что помогает перевести мозг и тело из состояния стресса в режим самоконтроля", - говорит Даллакян.

Научитесь молчать

Лучше никому не рассказывать о своих планах и намерениях, даже если из самых лучших побуждений захочется уговорить кого-то последовать вашему примеру. Разговоры обычно ослабляют накопленную энергию, необходимую для действия.