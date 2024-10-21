Стоит ли русским женщинам выходить замуж за китайцев

Брак между мужчиной из Китая и русской женщиной возможен, если оба партнера умеют договариваться, считает психолог Александра Миллер. В беседе с NEWS.ru специалист отметила, что, если рассматривать это не как проект, а говорить о чувствах и эмоциях, грани национальностей и культур стираются.

У нас женщины довольно темпераментные, а у китайцев больше эмоции внутри себя. То есть их надо очень сильно вывести для того, чтобы они как-то проявили эмоции. Это, конечно, сложный вопрос, но если это делать не просто как проект, а если люди действительно влюбляются, то здесь уже стираются различные грани национальностей, культур, — пояснила Миллер.

Психолог отметила, что для счастливого брака с любым человеком важно уметь сглаживать острые углы или выходить из конфликта на конструктивный диалог. Миллер обратила внимание, что не все люди даже одной национальности умеют с этим справляться.

Основная цель брака — уметь договориться, уметь сгладить острые углы или в конфликте выйти на конструктивный диалог. Не все люди даже одной национальности с этим справляются. Поэтому самое главное, чтобы люди дорожили чувствами друг друга, — заключила специалист.

Доцент Школы экономики Сямэньского университета Дин Чанфа ранее предложил мужчинам из Китая искать жен в других странах, в том числе в России. По его мнению, таким образом КНР может преодолеть демографические проблемы, с которыми она сегодня сталкивается.