Сексуальное влечение — вот все, что вам нужно о нем знать

Половое влечение. Это два «страшных» слова, которых многие из нас избегают, боясь обнаружить, что у нас «ненормальное» желание секса, будь то высокое или низкое либидо. На самом деле многие из нас имеют неверные представления о своем половом влечении и не понимают, что это нормально, когда наше желание секса колеблется на протяжении всей жизни и на него влияет огромное количество факторов.

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Что означает «половое влечение»?

Сексуальное влечение или «либидо» — это термин, используемый, когда мы говорим о нашем желании секса, будь то сексуальные мысли, фантазии и дневные мечты или сексуальный опыт.

«Либидо — это желание, которое человек испытывает при сексуальной активности. Ваше сексуальное желание — это сила, которая может либо привести вас к сексуальному поведению, либо отвести от него», — объясняет сексолог Ольга Василенко со стажем работы 13 лет.

Понимание того, как вы испытываете желание секса, поможет вам лучше понять свой «драйв» к сексу и то, что кажется вам правильным и «нормальным».

Что такое нормальное сексуальное влечение?

Легко чувствовать себя неуверенно, когда речь идет о том, как часто вы хотите секса, как часто вы чувствуете себя сексуально или с какой скоростью вы испытываете сексуальные мысли и чувства, но не существует свода правил.

Однако, основываясь на многовековом изучении секса и сексуальности, мы знаем, что в определенные периоды жизни у человека наблюдается либо повышенное, либо пониженное влечение или тяга к сексу.

На ваше желание секса может влиять то, что происходит в вашей жизни в данный момент.

«Многие из нас склонны думать о своей сексуальной жизни отдельно от личной и профессиональной, но все, что происходит, переносится в спальню», — говорит Ольга.

Каковы признаки высокого сексуального влечения?

Высокое сексуальное влечение обычно характеризуется тем, как часто вы проявляете интерес к сексу и испытываете желание, но оно не обязательно отражает частоту ваших сексуальных контактов. Что вызывает повышенное сексуальное влечение?

Гормоны

Наши гормоны — главный катализатор повышения влечения и желания. Например, женщины, испытывающие дефицит тестостерона, могут испытывать такие симптомы, как низкое либидо. Хотя высокий тестостерон может быть причиной повышенного либидо, он также может сигнализировать о таких проблемах, как синдром поликистозных яичников, также известный как PCOS.

Здоровый образ жизни

Высокое сексуальное влечение также связано со здоровым телом. Чем лучше работает сердце, чем сбалансированнее эндокринная система, чем здоровее кровообращение и дыхательная система, тем легче вам будет возбудиться. Эти факторы также повышают вашу выносливость, способность к оргазму и время восстановления после секса.

«Это может показаться банальным и обыденным, но все ваши жизненные установки влияют на качество вашего сексуального здоровья и уверенность в себе», — говорит сексолог. «Важно высыпаться, питаться полноценно, чтобы подпитывать организм, регулярно заниматься спортом и внедрять в свою жизнь такие практики, как медитация, которые помогут вам справляться с ежедневными стрессами».

Почему у меня такое низкое сексуальное влечение?

Стресс: даже если вы здоровый человек с позитивным отношением к сексу и удовольствиям, иногда бывает непросто настроиться на такой лад, особенно когда в жизни так много стрессов и отвлекающих факторов.

Некоторые люди редко думают о сексе и считают, что им трудно настроиться на это. Когда отсутствие сексуального желания у женщин носит постоянный и мучительный характер, это называется гипоактивным расстройством сексуального влечения, и оно встречается чаще, чем вы думаете.

Все те же гормоны

Низкий тестостерон — основная гормональная причина низкого либидо у мужчин и женщин. Гормоны в женском организме начинают снижаться естественным образом с возрастом, когда наступает перименопауза и менопауза. Это вызывает все тот же стресс, беспокойство, потерю влаги в организме — что может привести к неприятной сухости, мышечным и головным болям, а также перепадам настроения. Со всем этим может быть невероятно сложно чувствовать себя сексуальной.

Болезненный секс

Из-за сухости, вагинизма, а также последствий менопаузы или родов секс иногда может быть болезненным. Беспокойство о том, какие ощущения могут возникнуть во время секса, может оттолкнуть любого, и это может способствовать хроническому снижению полового влечения. Возможно, вам также будет трудно мастурбировать, поскольку проблемы с болью могут оттолкнуть нас как от самомастурбации, так и от партнерского секса.

Стыд и смущение

Неважно, сколько вам лет, — от смущения по поводу секса и своего тела бывает трудно избавиться. Стыд может стать убийцей уверенности в себе и заставить вас испытывать моральные противоречия в связи с тем, что вы испытываете сильное сексуальное влечение, имеете сексуальные мысли и чувства или хотите их реализовать. Худшее, что вы можете сделать, — это корить себя за свои чувства или пытаться подавить свое сексуальное влечение.

Потеря романтической искры

Если вы состоите в длительных отношениях и чувствуете, что сексуальные или романтические искры уже не такие яркие, как раньше, вы не одиноки.

Когда мы привыкаем к определенному типу отношений и определенному типу секса — неважно, является ли он нашим любимым, — мы, естественно, склонны находить его менее захватывающим. Потеря искры может привести к снижению желания. Стоит понаблюдать за этим, чтобы понять, не нужно ли изменить то, как вы проявляете любовь к себе и другим.

Мое сексуальное желание отличается от желания моего партнера — это нормально?

Разные стили желания, гормональные колебания, выбор образа жизни и внешние факторы могут влиять на то, насколько мы настроены на секс. Часто пары сталкиваются с так называемым несоответствием возбуждения.

Это несоответствие либидо, но его также можно использовать для описания несовпадающих чувств и действий или неравных ожиданий и переживаний. Например, вы и ваш партнер можете испытывать желание в разное время.

«Несовпадение возбуждения — совершенно нормальное явление, с которым сталкивается множество людей, особенно когда речь идет о сексе в период менопаузы или в середине жизни», — подчеркивает врач.

К счастью, сейчас мы живем в эпоху, когда сексуальная раскрепощенность сочетается с инновациями, и существуют методы и инструменты, которые делают работу по повышению сексуального влечения очень приятной. Нужно вдохновение? Возможно, пришло время сменить обстановку в спальне и попробовать новую сексуальную позицию или добавить секс-игрушку для пары.