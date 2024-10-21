Московский психолог учит правильно мечтать

Визуализация заветных желаний помогает им сбыться. К тому же, мечты и фантазии помогают справиться с тревогой и стрессом. Преподаватель Школы родственного ухода Института дополнительного профобразования работников социальной сферы Жанна Бакулина рассказала, как правильно написать послание самому себе и что такое карта желаний.

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В Школе родственного ухода москвичей обучают основам заботы о людях, потерявших способность к самообслуживанию. Слушателям рассказывают, как правильно перемещать и кормить такого человека, выстраивать с ним отношения и не забывать о собственном эмоциональном состоянии.

Психологические упражнения помогают перезагрузиться. Наиболее популярные из них — карта желаний и письмо в будущее. Карту желаний можно назвать арт-терапией, потому что это коллаж, а письмо в будущее помогает выплеснуть переживания на бумагу и повышает мотивацию довести дела до конца, — отметила Жанна Бакулина.

Эксперт уточнила, что риск выгорания у людей, которые заботятся о своих пожилых или маломобильных близких, гораздо выше. Они посвящают свободное время заботе о родных, и в их графике порой нет места для личных дел. На занятиях в Школе родственного ухода преподаватели предлагают улучшить ментальное здоровье и настроение. Наряду с дыхательными практиками на уроках знакомят с техниками визуализации — картой желаний и письмом в будущее. Карта желаний или доска визуализаций — это коллаж из мотивирующих и вдохновляющих фотографий или картинок, отражающих мечты человека. Она помогает упорядочить мысли и сформулировать свои цели.

Коллаж из картинок и письмо без адреса — не волшебные атрибуты, но помогают выполнять задуманное. Работают по принципу — визуализирую то, что хочу и получаю желаемое.

Как создать карту желаний

Чтобы создать карту желаний, понадобятся: ножницы, лист бумаги, журналы и наклейки. Проанализируйте, каких целей вы хотите добиться и найдите им визуальное воплощение в иллюстрациях — эти картинки нужно будет вырезать и расположить на листе. Художественная ценность не так уж и важна, главное — сформулировать то, чего хотите достичь.

Обычно карту желаний разделяют на девять зон, каждая из которых отвечает за разные сферы нашей жизни: финансы, достижения, любовь, семья, здоровье, творчество, знания, карьера и путешествия. Нужно только расположить картинки-желания в актуальных зонах.

Мечтаете, отправиться на отдых, — прикрепите в сектор «путешествия» картинку с морским пейзажем, хотите продвижения на работе, — наклейте изображение в зоне «карьера». Полезно не только закрепить визуальную часть карты желаний, но и добавить к каждому четкую формулировку, например, «мои доходы превышают расходы», «я выиграл в престижном конкурсе». Будьте последовательны в своих желаниях, если вы сформулировали цель «хочу быть здоровым», — логично запланировать профилактический визит к врачу.

Карта желаний помогает справиться со стрессом, потому что позволяет визуализировать мечты и сосредоточиться на их исполнении. Занятие творчеством успокаивает и помогает сохранить оптимистичный настрой. К тому же, каждый раз просматривая изображения, вы фокусируетесь на желаемом. Картинки позволяют выстроить маршрут к цели и понять, какая из них будет достигнута быстро, а над чем стоит всерьез поработать.

Письмо в будущее

Продумайте, зачем пишете письмо. Это может быть благодарность себе за достижения, переосмысление ценностей или формирование новых целей.

В письме можно:

поделиться мыслями, чувствами и переживаниями;

определить цели и задачи, которые вы хотели бы достичь в будущем;

рисовать иллюстрации.

Если в письме вы наметили цели и задачи, укажите, к какому моменту вы хотели бы их осуществить. Например, получить водительское удостоверение в сентябре. Можно написать письмо самому себе накануне Нового года или на январских праздниках, в послании рассказать о своих планах и целях на 12 месяцев. Спустя год перечитать и вычеркнуть то, что уже получилось сделать.

Еще одна идея — написать самому себе письмо в будущее «на трудное время». В нем сформулируйте доброе утешительное послание, отметьте свои сильные стороны, вспомните несколько действий, которые помогают вам восстановиться. Завершите письмо ободряющей фразой.

Когда возникнет трудный момент в жизни, вы сможете открыть свое письмо и перечитать. Пишите письмо, когда находитесь на эмоциональном подъеме, в ресурсе, так вы сможете подержать себя, когда откроете письмо в следующий раз.

Письмо в будущее — хороший вариант для самовосстановления. Хаотичные мысли и переживания по поводу будущего фиксируются на бумаге. Вы как будто заключаете контракт с самим собой: я приложу силы, чтобы эти пункты воплотились в жизнь. А потом так приятно вычеркивать то, что уже случилось либо перестало быть в приоритете, — рассказала Жанна Бакулина.

Проект «Школа родственного ухода» создан для помощи людям, которые ухаживают за своими маломобильными или пожилыми близкими. Бесплатное обучение проходит на базе Института дополнительного профессионального образования в формате образовательных онлайн-курсов и очных занятий с профессиональными тренерами по долговременному уходу. Записаться на обучение можно на сайте проекта.