Психолог рассказала, можно ли обмануть полиграф

Полиграф можно обмануть с помощью дыхательной практики, рассказала психолог Ия Ким. В беседе с NEWS.ru специалист подчеркнула, что таким способом можно повлиять на изменение пульса. Однако, по ее словам, современные аппараты чувствительны к любым изменениям, поэтому необходима практика.

Современные полиграфы чувствительны к любым изменениям, но при должной практике и определенных навыках, натренированных годами, даже самый чувствительный прибор возможно обойти. Повлиять на изменение пульса с помощью дыхания — самый простой способ обойти полиграф, — пояснила Ким.

Психолог уточнила, что также один из популярных способов — причинение болезненных ощущений. В качестве примера она привела балерин, которые, чтобы держать спину прямо, когда-то вставляли в корсет кнопки.

Кнопка в руке — такой способ использовали исторические, политические ораторы. Это давало мозгу сконцентрироваться только на спиче. Тренировки и практика приводят к менее ощутимым сигналам для мозга, — добавила Ким.

Больше трети российских работодателей ранее выразили мнение, что кандидатов на трудоустройство следует проверять на полиграфе или детекторе лжи. Такой позиции придерживаются 36% опрошенных нанимателей. Среди них 1% работодателей считают, что проверки на полиграфе нужны для найма на все позиции, 35% — что только на определенные.