Как расслабиться перед первым свиданием без алкоголя

Коуч Уолтер Джергья назвал способы, которые помогут расслабиться перед первым свиданием без алкоголя. Подсказками он поделился с изданием HypeBae.

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Прежде всего, он порекомендовал читать, чтобы справиться со стрессом.

«По данным Университета Сассекса, достаточно шести минут чтения, чтобы снизить уровень стресса более чем на две трети. Предлагая отвлечься от жизненных проблем, чтение обладает многими характерными признаками расслабления: от снижения частоты сердечных сокращений до снижения мышечного напряжения. Кроме того, хорошая книга даст вам много тем для обсуждения на следующем свидании», — отметил специалист.

Также Джергья порекомендовал практиковать технику физической релаксации.

«Устройтесь поудобнее и сосредоточьтесь на какой-либо части тела, например, на руках или ногах. Напрягите эти мышцы на пять-десять секунд, затем расслабьте и, наконец, сосредоточьтесь на ощущении расслабления примерно на 20 секунд», — рассказал он.

Коуч посоветовал повторять упражнения для каждой группы мышц, пока тело полностью не расслабится, и с физическим расслаблением придет и умственное.

Кроме того, расслабиться можно с помощью любимого плейлиста. Помогут также чашка зеленого чая или плитка темного шоколада: они содержат антиоксиданты, снижаюшие уровень гормонов стресса, а также стимулируют организм вырабатывать здоровую дозу серотонина и эндорфинов, способствующих счастью и расслаблению. Поэтому даже небольшая чашка или кусочек могут улучшить настроение, заверил специалист.

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