Психолог раскрыла, чем хандра отличается от депрессии

В отличие от депрессии, хандра проходит, рассказала в беседе с 360.ru клинический психолог Ирина Пирогова. По ее словам, несмотря на то что это разные состояния, у них могут быть схожи симптомы.

Обычно хандра проходит, а депрессия — нет. При осенней хандре вас может порадовать выпавший первый снег, а при депрессии не радует ничего, — объяснила специалист.

Психолог отметила, что хандра связана с временными трудностями и может проявляться раздражительностью, усталостью и плохим настроением. Депрессия — это психическое расстройство, которое характеризуется снижением самооценки, нарушением аппетита и сна, добавила Пирогова.

Ранее эксперт по питанию Мэри Скурбутакос сообщила, что колебания уровня сахара в крови напрямую влияют на психическое состояние человека. По ее словам, повышение или снижение сахара после употребления сладостей и углеводов с высоким гликемическим индексом могут вызвать состояние тревожности и депрессии. Скурбутакос уточнила, что к продуктам, вызывающим перепады уровня сахара, относятся белый хлеб, сладкая выпечка, макароны и белый рис.

До этого врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что продукты, богатые витаминами C, D и группы B, помогут справиться с осенней хандрой. По ее словам, также рекомендуется пить достаточно воды.