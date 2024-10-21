Как быстро успокоить нервы: инструкция для эмпата

Если вы эмпат, который чувствует энергию и эмоции других людей, или высокочувствительный человек, который легко улавливает раздражители в окружающей среде, чужая энергия может время от времени проникать в вашу кожу — и доводить до белого каления.

«Быть эмпатом означает, что вы можете быстро сближаться с другими людьми или быстро чувствовать то же, что и они, что может создать множество переживаний. Однако это также означает, что вы можете стать подавленным или перевозбужденным другими людьми», — объясняет психолог Радмила Бакирова (стаж работы 25 лет).

Как справляться в этом случае со стрессом и выгоранием? Как перестать впитывать в себя мировую скорбь?

Проводите время в одиночестве

Совершите прогулку на природе, почитайте вдохновляющую книгу или погрузитесь в творческое хобби в одиночестве. Занятия, которые вам нравятся, помогут вам закрепиться в своей собственной энергии, чтобы вы не чувствовали себя раздраженными или истощенными.

Убедитесь, что это время, проведенное в одиночестве, — это качественное время, когда вы восстанавливаете связь с собой, занимаясь делами, которые вас расслабляют, увлекают и доставляют удовольствие. Например, если вам нужно убраться в доме, сделайте время уборки качественным, слушая любимый подкаст или музыку во время работы.

Уменьшите количество физических раздражителей в своем окружении

Снижение физических раздражителей в вашем окружении — один из самых быстрых способов для чувствительных людей успокоить свой организм. Если вы живете один, этого можно легко добиться, включив нежную музыку или звуки природы, завернувшись в самую мягкую одежду или постельное белье, приглушив свет и поставив телефон на беззвучный режим.

«Если вы живете с соседом по комнате, романтическим партнером, детьми или несколькими домашними животными, вы можете создать в своем доме уголок-убежище, куда можно уходить, когда вам нужно восстановить силы», — говорит психолог.

Не превращайте человека в объект для лечения

Некоторые чувствительные люди обладают сильным внутренним целителем, который может отправиться в несанкционированную миссию исцеления, превращая возлюбленных, друзей и коллег в целительные проекты.

Если это произошло, мысленно начните создавать здоровое пространство между вами и другим человеком и напомните себе, что вы не несете ответственности за проблемы другого человека. И за проблемы планетарного масштаба — тоже.

Наблюдайте за другими, вместо того чтобы постоянно чувствовать и впитывать

Чувствительные люди, такие как эмпаты, могут быть от природы настроены на других и чувствовать вместе с ними, но они могут научиться наблюдать и замечать. Сонастройка с другими людьми, физическим пространством или коллективом и ощущение целого ряда эмоций — от положительных до сложных — может быть очень полезной для чувствительных людей, которые настроены на то, чтобы чувствовать вместе с другими.

Однако это не всегда уместно и продуктивно, а иногда просто слишком перегружает. Практикуйте также наблюдение за другими, погружаясь в свои мысли и интересуясь тем, что чувствуют люди, вместо того чтобы погружаться в свое сердце и чувствовать вместе с ними.