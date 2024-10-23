Психолог объяснил склонность некоторых людей к экстремальным видам спорта

Популярность экстремальных видов спорта растет – отмечают эксперты. Если раньше такие направления как свободное одиночное скалолазание, серфинг на больших волнах, скоростные спуски на горных велосипедах были занятием для избранных, то сегодня они обретают популярность среди большого числа людей.

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Что побуждает людей идти на такой риск? Ответила Одетт Хорнби, кандидат наук в области спортивной психологии из Университета Южного Уэльса, скалолазка в theconversation.com.

Под экстремальным видом спорта понимается направление, в котором непреднамеренная ошибка или несчастный случай могут привести к серьезной травме или смерти. Эксперты в области психологии давно задавались вопросом о причинах участия в экстремальном спорте, но дискуссии ведутся до сих пор: особенности личности, мотивации, нейробиологические механизмы – все это, по мнению ученых, может играть роль.

В ходе данной работы авторы изучили разные исследования, посвященные этой теме и выделили пять мотивационных факторов.

Соединение. Экстремалы часто говорят о чувстве единения с природой и свободе от ограничений привычной жизни. Соединение выражается и в чувстве принадлежности к сообществу экстремальных видов спорта и стремлению расширить личные границы.

Личность. Некоторые люди ищут острые ощущения, используя экстремальные виды спорта как механизм регулирования сложных эмоций. Особенно это характерно для людей с алекситимией – неспособностью распознавать и выражать свои эмоции в словесной форме.

Цели. Стремление к успеху – немаловажный фактор. Многие спортсмены мотивированы постановкой четкой цели – победы в соревнованиях, улучшением своих результатов. В этом случае участие в экстремальных видах спорта аналогично любым другим спортивным мероприятиям. Постановка целей повышает уверенность в себе и помогает выдержать испытание. Также участники говорят о сильном чувстве контроля над своими действиями в таком роде занятий.

Управление рисками. Участники экстремальных видов спорта не обладают безрассудством – чаще они бывают очень расчетливы в отношении всех рисков. Они преуспевают в управлении рисками и находят удовольствие в управлении опасными ситуациями, а не в избегании их.

Зависимое поведение. Некоторые любители экстрима отличаются зависимым поведением – когда они не практикуют выбранный вид спорта, они испытывают расстройство настроения. У них возникает сильное желание вернуться, схожее с синдромом отмены.

Автор говорит, что эти выводы выводят за границы убеждения о том, что любителей экстрима нужно воспринимать как «адреналиновых наркоманов». Экстремальные виды спорта могут иметь терапевтические преимущества, например, для людей, испытывающих трудности с эмоциональной регуляцией. Это не только поиск острых ощущений, но и способ переживания эмоций, труднодоступных в других условиях.