Как принять свое старение: пять установок от психотерапевта

Психотерапевт Фомин посоветовал воспринимать старение не как движение к смерти. Многие люди впадают в уныние даже от мыслей о том, что не молодеют. Ещё тяжелее воспринимать реальность, когда возрастных изменений всё больше, а пенсия — всё ближе. Как принять своё старение и радоваться жизни, рассказал врач-психотерапевт Евгений Фомин

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Многие люди впадают в уныние даже от мыслей о том, что не молодеют. Ещё тяжелее воспринимать реальность, когда возрастных изменений всё больше, а пенсия — всё ближе. Как принять своё старение и радоваться жизни, рассказал врач-психотерапевт Евгений Фомин

Как принять старение

Не впадать в крайности

Важно отрефлексировать процесс старения, проговорить свои эмоции и понять, почему вы их испытываете.

По словам специалиста, это поможет не впадать в крайности. К примеру, покупка мотоцикла, уход из семьи ради 20-летней девушки у мужчин и попытки всеми способами омолодиться — у женщин.

Воспринимать старение не как движение к смерти

Жизнь может быть насыщенной и интересной и в 50, и в 60 лет. А главное — у каждого своё понимание старости.

«Многие скажут, что старость — это 60, 50 или даже 40 лет. Важно то, как человек интерпретирует этот возраст», — отметил Фомин в беседе с «Доктором Питером».

Понять, что не всё потеряно

Во-первых, чем удачнее человек оценивает свою жизнь, тем легче он воспринимает свой возраст. А во-вторых, и после 50 ещё можно много достичь.

Радоваться плюсам своего возраста

С годами у человека накапливается жизненный опыт, он становится мудрее, многое знает и умеет. Всё это преимущества нынешнего возраста, которые не стоит игнорировать.

Как уже наконец стать счастливым

Психолог Михаил Лабковский назвал единственным условием для счастья — ответственность за себя, свои желания и за то, как вы хотите жить.

А ещё важно понять, что вы никому не обязаны быть счастливым, кроме самого себя.