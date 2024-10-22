Как принять свое старение: пять установок от психотерапевта

Как принять своё старение: 5 бережных установок от психотерапевта
Психотерапевт Фомин посоветовал воспринимать старение не как движение к смерти. Многие люди впадают в уныние даже от мыслей о том, что не молодеют. Ещё тяжелее воспринимать реальность, когда возрастных изменений всё больше, а пенсия — всё ближе. Как принять своё старение и радоваться жизни, рассказал врач-психотерапевт Евгений Фомин
Многие люди впадают в уныние даже от мыслей о том, что не молодеют. Ещё тяжелее воспринимать реальность, когда возрастных изменений всё больше, а пенсия — всё ближе. Как принять своё старение и радоваться жизни, рассказал врач-психотерапевт Евгений Фомин
Как принять старение
Не впадать в крайности
Важно отрефлексировать процесс старения, проговорить свои эмоции и понять, почему вы их испытываете.
По словам специалиста, это поможет не впадать в крайности. К примеру, покупка мотоцикла, уход из семьи ради 20-летней девушки у мужчин и попытки всеми способами омолодиться — у женщин.
Воспринимать старение не как движение к смерти
Жизнь может быть насыщенной и интересной и в 50, и в 60 лет. А главное — у каждого своё понимание старости.
«Многие скажут, что старость — это 60, 50 или даже 40 лет. Важно то, как человек интерпретирует этот возраст», — отметил Фомин в беседе с «Доктором Питером».
Понять, что не всё потеряно
Во-первых, чем удачнее человек оценивает свою жизнь, тем легче он воспринимает свой возраст. А во-вторых, и после 50 ещё можно много достичь.
Радоваться плюсам своего возраста
С годами у человека накапливается жизненный опыт, он становится мудрее, многое знает и умеет. Всё это преимущества нынешнего возраста, которые не стоит игнорировать.
Как уже наконец стать счастливым
Психолог Михаил Лабковский назвал единственным условием для счастья — ответственность за себя, свои желания и за то, как вы хотите жить.
А ещё важно понять, что вы никому не обязаны быть счастливым, кроме самого себя.