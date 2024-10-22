Психолог посоветовала вести дневники чувств и эмоций
Это способствует стабилизации настроения.
Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» Елена Соловьёва.
«Обесценен такой инструмент, как ведение дневника. То есть я всегда говорю — ведите дневник, записывайте, что с вами происходит, что вы при этом чувствуете, как на вас влияют разные события. В XIX веке все вели дневники, благодаря этим дневникам у нас для истории много чего сохранилось. Люди сейчас этого не делают, а зря. Потому что это психогигиена, когда ты можешь вынести на бумагу всё, что находится у тебя внутри, сильно помогает».
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