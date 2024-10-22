Четыре сигнала, что второе свидание с мужчиной не должно состояться

Довольно непросто понять, с каким человеком вы имеете дело, если вы знакомы не так давно и это ваше первое свидание. Тем не менее специалисты уверены, что даже на первой встрече можно сделать выводы, насколько вам подходит такой партнер в будущем. Мы поговорили с психологом Анастасией Светликовой, которая подсказала, на какие сигналы от мужчины стоит обратить внимание и отказаться от второго свидания с ним.

Он много пьет

Если вы отправились в ресторан или кафе, нет ничего удивительного, что на столе присутствует алкоголь в небольших количествах. Другое дело, если мужчина в принципе не может остановиться и большую часть вашей встречи посвящает не вам, а смешению коктейлей. Анастасия:

«Это верный признак, что для мужчины употребление алкоголя в таких количествах — норма. Не думайте, что вы как-то сможете повлиять на его действия в будущем».

Идеально — просто отказаться от второго свидания и как можно быстрее уйти с первого.

Он сразу же признается в любви

Да, очарование вами может довести мужчину буквально до сумасшествия, при этом громкие признания от человека, с которым вы не слишком хорошо знакомы, обязательно должны вас насторожить. Как говорит наш эксперт, В большинстве случаев речь идет об эмоционально неустойчивом персонаже, который либо не умеет отличать симпатию от любви, либо просто зациклен на том, чтобы найти себе пару. С таким человеком проблематично построить здоровые отношения.

Он все время говорит о деньгах

Нет сомнений, что тема финансов рано или поздно всплывет в вашем диалоге, и все же на первом свидании подобная тема считается неуместной. Вы можете затронуть свою работу и даже примерно озвучить свой заработок, но будьте внимательны, если мужчина слишком зациклен на этой теме и аккуратно пытается прощупать, на что вы тратите деньги. Анастасия:

«Очень часто подобные разговоры говорят о том, что вы имеете дело с альфонсом».

Он грубит официанту

Мы много слышали о том, что общение человека с сотрудниками сферы услуг, многое может рассказать о самом человеке. Но не все женщины следуют этому правилу. Грубость и развязность в общении с официантом или хостесс некоторые женщины расценивают как самоуверенность и брутальность. В реальности же вы, скорее всего, имеете дело с тираном и потенциальным абьюзером, для которого чувства других людей — пустой звук. Психолог предупреждает, что вскоре под горячую руку попадется не посторонний человек, а вы.