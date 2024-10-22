Мечтающей о сексе с бывшим любовником замужней женщине дали совет

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет женщине, мечтающей о сексе с бывшим любовником — профессором, который в свободное от работы время был пожарным-добровольцем. Письмо читательницы и ответ специалиста опубликовало издание Slate.

По словам женщины, сейчас она уже 12 лет замужем. Она любит супруга и счастлива, но ее тело все еще жаждет опыта, который испытала в возрасте 21 года.

«Мой муж и многие другие были бы разбиты, если бы я позволила желаниям своего тела одержать верх, но я не могу удержаться от поиска небольших способов приблизиться к нему хотя бы на миллиметр. Я позвонила на его рабочий телефон (глупая я) и получила голосовое сообщение. От звука голоса бывшего любовника, произносящего мое имя, моя спина выгнулась, а область таза загорелась», — призналась женщина. Она попросила совета, как погасить похоть.

В ответ Юзвяк порекомендовал женщине включить в супружескую жизнь ролевые игры — сценарии с ученицей и учителем или пожарными.

«Можно экспериментировать, покупать игрушки, менять места для секса. Идея состоит в том, чтобы освободиться от рутины и создать больше воспоминаний, которые вы захотите сохранить в течение десятилетия или больше», — заявил он.

Кроме того, он предложил подумать над тем, чтобы сделать отношения открытыми. Если супруг даст на это согласие, заниматься сексом с другими людьми можно будет с его ведома, объяснил Юзвяк.

Также секс-коуч посоветовал переосмыслить прошлые отношения и принять, что этот опыт уже в прошлом.

«Последний вариант — отказаться ради секса от всего, что вы построили за 12 лет. Иногда такие воссоединения прекрасны, а иногда они в первую очередь предназначены для того, чтобы показать, насколько вы изменились. Преподать самому себе такой урок было бы слишком дорого», — заключил он.

Ранее Юзвяк дал совет женщине, потерявшей интерес к 74-летнему мужу после того, как он оказался прикован к постели. По словам автора письма, до того, как ее муж получил инвалидность после операции на сердце, их сексуальная жизнь была насыщенной, а теперь ей приходится менять ему подгузники.