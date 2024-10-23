Доминатрикс поделилась странным желанием 92-летнего клиента

Доминатрикс Мелисса Тодд из Великобритании рассказала, что ее самый старый клиент обожает переодеваться в школьницу. О странной страсти пожилого мужчины по имени Найджел она рассказала изданию Metro.

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Как утверждает БДСМ-госпожа, Найджелу 92 года. Приезжая к ней на машине марки Jaguar, мужчина первым делом переодевается в чулки, серый женский костюм, галстук и туфли на каблуке. Лысину он закрывает париком, заплетенным в две косы. Затем, по словам Тодд, он выпивает стакан водки и быстро поднимается в комнату, оборудованную как школьный класс.

Выполняя заказ Найджела, женщина отчитывает его, а затем задирает его юбку и начинает бить розгами по ягодицам. После Тодд усаживает мужчину на коленки и шлепает его рукой и тапкой.

Как отмечает женщина, вместе с двумя другими доминатрикс она попеременно обслуживает Найджела уже десять лет. Свою любовь к переодеванию мужчина объясняет потерей жены. По его словам, ему не хватает женственности в жизни, поэтому он решил примерить на себя образ девочки.

По словам Тодд, у нее много клиентов в возрасте 80-90 лет, наслаждающихся избиениями. Ей кажется, что фетиши этих пожилых мужчин связаны с тем, что в их школьные годы наказания розгами еще не были запрещены. Старые клиенты объясняли ей, что чувствуют прилив эндорфинов из-за ее жестокости.

«У меня много пожилых клиентов. Они приходят ко мне, чтобы убежать от реального мира и не беспокоиться о своем здоровье, давлении и радикулите», — объяснила причину своей популярности у пожилых Тодд.

По ее мнению, она помогает им вновь чувствовать себя молодыми.

Ранее Тодд рассказала о заказе бывшего члена британского парламента. Мужчина заплатил доминатрикс тысячу фунтов стерлингов, чтобы та похитила его, связала и жестоко избила на глазах у других.