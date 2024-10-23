Почему женщины выплескивают агрессию на мужчин

В День защиты мужской нервной системы от насилия со стороны женщин, который в шутку отмечают 22 октября, психолог объяснила, почему женщины срываются на своих партнеров.

© unsplash

Специалисты считают, что умение абстрагироваться от женских выплесков эмоций и оставаться невозмутимым – это идеальная модель поведения для мужчины. Об этом говорят психологи. Хотя даже у вполне внешне спокойных мужчин периодически вылетает: «Ты меня достала!», «Чего ты меня пилишь?», «Хватит взрывать мне мозг!»

Ольга Герасимова, преподаватель социальной психологии:

«Кто это не слышал? Кто это не говорил? Почему это происходит? Потому что когда у женщины есть какие-то нереализованные потребности, когда может быть и невнимательна к себе в чем-то, у неё эмоциональный фон так ярко раздражен, что она начинает необдуманно выражать это своему мужчине».

По словам психолога, мужчина не справляется с этим натиском.