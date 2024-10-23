Как перестать грызть ногти

Чтобы избавиться от привычки грызть ногти, стоит использовать лак, порекомендовала терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зумруд Омарова. В беседе с NEWS.ru специалист подчеркнула, что даже прозрачное средство добавит горького привкуса и сделает ногтевую пластину жестче. Кроме того, по ее словам, можно попробовать надевать на руки перчатки.

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«‎От онихофагии можно избавиться, но иногда это не так просто. Из методов, которые помогают: нанести на ногти лак — даже прозрачный, он добавит горького привкуса, а также сделает ногтевую пластину жестче. Барьерный способ — по возможности надевать на руки перчатки, которые сделают ногти труднодоступными для зубов», — пояснила врач.

Терапевт отметила, что в некоторых случаях может потребоваться консультация с психотерапевтом. По ее словам, специалист поможет справиться со стрессом, который является одной из причин возникновения привычки.

«‎Возможно, для этого может потребоваться медикаментозная терапия, участие в консультациях родителей или других родственников. При уже имеющихся последствиях для ногтей к терапии привлекается врач-дерматолог, который порекомендует, как восстановить ногтевую пластину», — заключила врач.

Ранее Омарова предупредила, что привычка грызть ногти чревата появлением глистов и воспалением десен. Терапевт отметила, что ноготь может отслоиться от ложа из-за постоянной травматизации.