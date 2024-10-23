Психолог перечислил признаки измены мужа

Психолог Адиля Бурова рассказала, как понять, что муж нашёл себе любовницу.

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По её словам, измена — это не только проблема одного человека. В отношениях всегда есть предпосылки к изменам. Когда между мужчиной и женщиной есть контакт, возможность общаться без масок и близость, им не нужны любовники и любовницы.

Она добавила в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», что пара должна исследовать свои отношения, изучить свой тип привязанности. Если у одного из партнёров избегающий тип привязанности, то постоянное общение с другим человеком может вызывать раздражение, а претензии становятся неизбежными.

Психолог подчеркнула, что ответственность за измену в паре лежит на обоих партнёрах в равной степени.

«Любовница не появится без сознательного согласия жены. Когда в паре не хватает энергии, появляется любовница или любовник. В этом случае лучше обратиться к психологу и разобраться в ситуации. Если муж изменяет, нет смысла сразу разводиться. Нужно разобраться в себе и понять, что происходит внутри и почему появилась любовница», — сказала Адиля Бурова.

Как понять, что муж нашёл себе другую

Есть множество признаков, по которым можно заподозрить мужчину в измене. Это может быть изменение в поведении, манере общения и внешнем виде. Мужчина может захотеть изменить свою жизнь, и в его поведении появятся новые привычки.

По словам психолога, женщина обычно тонко чувствует, когда мужчина изменяет, но может оправдывать себя или игнорировать свои подозрения.

Вот несколько признаков, которые могут указывать на измену мужа: