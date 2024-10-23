Как относятся к подаркам на первом свидании мужчины и женщины

В России 46% мужчин хотят получить подарок на первом свидании, при том что 60% молодых людей не готовы его дарить. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Мамбе.

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Согласно опросу, 40% мужчин дарят подарки на первом свидании. 16% из опрошенных делают это из-за правил хорошего тона, а еще 24% в том случае, если женщина произвела на них очень сильное впечатление.

Для 67% молодых людей подарок — способ вызвать улыбку у девушки. Около четверти мужчин заявили, что видят в этом шанс произвести впечатление, а 34% ответили, что презент может увеличить их шансы на второе свидание. При этом 12% опрошенных признались, что им неудобно приходить «с пустыми руками».

По словам экспертов, меньше всего респондентов мотивирует необходимость показать серьезный настрой (9%) или потешить собственное эго (9%).

Что касается женщин, то большинство из опрошенных россиянок предпочитают не дарить подарки на первом свидании. При этом 16% женщин заявили, что могут вручить презент, если будут в хорошем расположении духа. 6% девушек ответили, что готовы сделать подарок, только если мужчина им действительно нравится.

По мнению 29% женщин и 33% мужчин, идеальная сумма для подарка на первом свидании — 1-2 тысячи рублей. Лишь 6% молодых людей заявили, что готовы потратить более 10 тысяч рублей.

На первом месте в топе подарков, уместных на первом свидании, оказались цветы, их выбрали более 80% мужчин и женщин. На второй строчке — сладости и угощения (23% мужчин и 42% женщин), а на третьей — билеты в кино или театр (19% мужчин и 35% женщин).

В анти-топ подарков у обоих полов попали музыкальные пластинки, книги, украшения и алкоголь.