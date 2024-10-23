Нарциссы и психопаты: что такое «темная триада»

Исследование ученых из Университета Ньюкасла показало, что люди с чертами «темной триады» выбирают партнеров с такими же особенностями психики. Это термин, который подразумевает сочетание трех деструктивных черт у человека. Ученые утверждают, что таким парам со схожим взглядом на морально-этические нормы проще жить вместе. Действительно ли это так и что такое «темная триада», «Вечерняя Москва» узнала у врача-психотерапевта, психолога Евгения Фомина.

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Притяжение нарциссов и деспотов

Он объяснил, что «темная триада» предполагает наличие таких черт, как:

Нарциссизм;

Макиавеллизм (деспотичность, манипулятивность);

Психопатия.

«Ученые считают, что обладатели «темной триады» ищут себе подобных. Но на мой взгляд, наиболее уравновешенные пары — те, которые создают хорошие партнерские союзы», — считает собеседник «ВМ».

В хороших партнерских отношениях нет созависимости. Такие союзы имеют перспективу долгосрочной совместной жизни.

«Такие союзы строят люди, которые несут в себе разные психологические черты. К примеру, один в паре будет нарциссом, а другой — альтруистом. Таким образом, они будут уравновешивать друг друга», — отметил специалист.

Какие отношения будут долгосрочными

Когда люди с противоположными качествами живут вместе, они обучают друг друга новым манерам и паттернам поведения. Это предоставляет каждому из партнеров возможность для роста личности.

«Если вы замыкаетесь в своей модели поведения и поддерживаете ее, то не будет ни роста личности, ни укрепления пары. Поэтому я бы не подтвердил, что союзы людей с "темной триадой" более крепки и перспективны», — добавил психолог.

Пары с разными особенностями психологии и характера более устойчивы, потому что у них происходит взаимный рост личности и отношений, резюмировал Фомин.