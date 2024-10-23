Психолог рассказал, что говорит одежда о человеке

Для них характерны эксцентричность, независимость и свободолюбие.

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Преобладание в гардеробе одного цвета вызывает «вопросы». Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Мария Манина.

«Мы психологи считаем, что одежда может повлиять на настроение. Например, если вы наденете что-нибудь очень яркое, жёлтое или оранжевое, мало того, что вам обеспечено огромное внимание от людей, улыбки и взгляды, так и ваше настроение будет приподнято. А вот чёрный цвет имеет определённые характеристики. Если у вас в гардеробе только чёрный, то здесь могут быть вопросы. Когда одежда уже настолько имеет эмоциональную привязку и ограничения. Но это может быть с другими цветами, например, человек носит только белое и не допускает шага ни вправо, ни влево. Но если вы хотите слиться с толпой, чтобы вас совсем никто не трогал, то это скорее разные оттенки серого цвета. Фиолетовый не очень распространённый цвет, мы часто его не встретим. Поэтому считается, что яркий фиолетовый надевают эксцентричные люди, независимые, свободолюбивые, которые хотят отстраниться от других».

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