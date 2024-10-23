Эксперт: курсы инфоцыган и элитные вечеринки не помогут выйти замуж

Успех в поиске партнёра зависит от желания.

Настроенная на знакомство девушка может встретить свою судьбу даже в очереди к стоматологу. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала сваха, ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова.

«Неважно какой способ знакомства вы выберете, сайт ли это знакомств или пойдёте к друзьям на вечеринку, — всё зависит от вашего настроя и желания. Я считаю, что хорошая, добрая, доброжелательная девушка встретит свою судьбу и в очереди к стоматологу, чем девочка, которая начитавшаяся, походившая на различные курсы инфоцыган, пойдёт на элитные какие-то вечеринки или те же самые сайты знакомств. Успех зависит совершенно не от этого, а именно от желания. Другими словами, чтобы было понятно, о чём я говорю, если в течение года мне женщина рассказывает, что она хочет шубу и не покупает, то это значит, что она не хочет шубу. Потому что женщина сделает всё, что угодно, возьмёт кредиты, накопит, позаимствует у подруги, но шуба будет. И вот если девушка не хочет замуж или молодой человек, то, что бы он там ни говорил или она ни говорила, если в течение года замуж не выходят, значит не хотят».

Ранее социолог МГУ Александр Синельников перечислил недостатки знакомств «на улице». В таких случаях у людей нет «предварительной информации» друг о друге. Не исключено, что понравившийся человек в браке или «на 10 лет старше». Дейтинг-приложения, в свою очередь, позволяют заранее «отклонять» неподходящих кандидатов.