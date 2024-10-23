Названы опасности метавселенной и виртуальной реальности для молодежи

Американские ученые из Флоридского атлантического университета изучили риски воздействия метавселенных и виртуальной реальности на молодых людей. Исследование опубликовано в научном журнале New Media and Society (NMS).

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Метавселенной называют действующее виртуальное пространство, в котором люди могут взаимодействовать друг с другом и с цифровыми объектами через свои аватары, с помощью технологий виртуальной реальности.

Поскольку такие платформы предлагают богатые эмоциональные переживания, молодежь может быть особенно уязвима к негативным впечатлениям виртуального мира.

В новом исследовании команда выяснила, что значительная часть молодых людей подвергалась различным формам вреда при посещении метавселенной. Они сталкивались с разжиганием ненависти, насмешками, притеснениями и домогательствами, а также с жестоким или сексуальным контентом.

Как показал анализ, более 44% пользователей молодого возраста хотя бы раз становились объектом оскорблений и дискриминации в виртуальной реальности, а 43,3% страдали от действий онлайн-троллей.

Около 19% подвергались сексуальным домогательствам, 29,5% получали угрозы от других пользователей. Кроме того, 18% стали жертвами доксинга (публичного раскрытия личной информации без согласия человека).

Почти 21% сталкивались с нежелательным жестоким или сексуальным контентом.

По словам ученых, молодежи стоит активнее пользоваться настройками безопасности для ограничения нежелательного общения на платформах доступных метавселенных.