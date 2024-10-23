Психолог рассказала, нужна ли супругам консультация перед разводом

Одна консультация у специалиста не решит всех проблем, из-за которых супруги решают развестись, считает семейный психолог Яна Катаева. Как она отметила в беседе с РИАМО, для качественной работы важно обращаться к психологу добровольно.

Психолог «насильно мил не будет». Наша работа предполагает доверие, открытость, желание получить помощь. Если тот из пары, кто настаивает на разводе, ожидает, что его будут уговаривать не разводиться, он заранее примет оборонительную позицию. И это свело бы на нет любые усилия психолога, — объяснила специалист.

Психолог отметила, что на сессиях партнеры могут пересмотреть то, что между ними происходит, однако требуется время. Чаще всего люди принимают решение разводиться спустя множество попыток наладить отношения. Поэтому в таком случае консультация вряд ли поможет.

Консультация психолога могла быть действительно полезна, если бы в ней предлагалось обсудить, как минимизировать травму детей, как построить общение по поводу их воспитания, как вести себя с детьми. Такая консультация с большой вероятностью вызвала бы искренний интерес, — добавила Катаева.

Ранее юрист Денис Хмелевской предупредил, что незаконно фиктивно разводиться ради субсидий. Однако, по его словам, это не считается административным правонарушением.