Психологи проверили, кто лучше сочиняет истории: люди или нейросети

Новое исследование, проведенное в Университете Флориды, показало, что повествовательные навыки искусственного интеллекта существенно приблизились к уровню авторов-людей. Однако, когда читателям сообщали, что история написана ИИ, независимо от того, действительно ли это так, те обычно оценивали такие тексты ниже. Это говорит о все еще существующем недоверии и неприязни общества к текстам, созданным алгоритмами. Научная статья вышла в Journal of Communication

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В ходе исследования участникам были представлены две разные версии одних и тех же историй: одна, написанная человеком, и другая — ChatGPT. При этом маркировка, кто именно автор текста, иногда стояла правильно, а иногда — нет. Оценивались убедительность повествования и то, насколько оно было захватывающим.

Главный вывод: людям не нравятся истории, которые написаны ИИ... даже если их написал человек. Тексты от нейросети в целом оценивались ниже, независимо от маркировки. Их признавали такими же убедительными, как и те, что написаны людьми, но уступающими в способности увлечь и полностью перенести читателей в мир повествования.