Трудное детство: топ отличительных признаков

Трудно привязать те или иные трудности во взрослой жизни к определенному опыту в детстве. Люди с похожим воспитанием могут вырасти совершенно разными, а дети с разной домашней жизнью могут превратиться во взрослых, которые разделяют многие эмоциональные или поведенческие модели.

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Тем не менее исследования постоянно показывают, что трудный опыт в родительской семье повышает риск различных проблем в дальнейшей жизни. Различные недуги родителей или наблюдение за домашним насилием, безусловно, являются стрессом для ребёнка. Но не менее стрессовым для ребёнка является внешнее благополучие в семье, за которым кроется множество проблем: нелюбовь родителей друг к другу, разлад с другими членами семьи, жестокость по отношению к ребёнку.

Эти признаки сложного детства выведены из результатов исследований психотерапевтов:

Трудно расслабиться

Вы чувствуете необходимость быть продуктивным все время. Если у вас есть свободная минутка, вы ищете, чем ее заполнить. Расслабление ощущается как снижение вашей защиты, а ослабление вашей защиты не кажется безопасным.

Работать легче, чем отдыхать

Вы буквально боретесь с отпусками и праздниками, и даже с выходными. Простой означает больше времени, чтобы чувствовать себя неловко и беспокойно. А возвращение к рутине — облегчение.

Сложно доверять людям

Вы рано поняли, что единственный человек, на которого вы можете рассчитывать, это вы сами. Вы не ждете, что другие люди будут надежными, и уверены, что они предадут или оставят вас в самый неподходящий момент.

Сильные эмоции доставляют вам дискомфорт

Эмоции могут быть вашими или чьими-то еще, и они могут быть так называемыми отрицательными, такими как гнев или печаль, или даже положительными, такими как волнение. Вы, будучи маленьким, сделали вывод, что сильные эмоции часто не заканчиваются хорошо, поэтому вы предпочли бы существовать без них.

Вы стремитесь контролировать всё вокруг

Вы предпочитаете выполнять задачи самостоятельно, не поручая их другим; даже если это больше работы для вас, по крайней мере, вы знаете, что это будет выполнено на сто процентов так, как нужно. Невозможность проконтролировать что-либо порождает у вас тревогу.

Вы легко поддаётесь панике

Вы склонны к приступам паники, когда стресс высок. Чувство неуверенности тоже может проявиться как паника.

Вам кажется, что всё хорошее не вечно

Корни этого убеждения кроются в болезненных разочарованиях, с которыми вы столкнулись в детские/юношеские годы. Ваш разум склонен воспринимать все позитивное как исключения, которые обязательно исчезнут.

Вы склонны к депрессии

Вы держите голову поднятой так долго, как можете, но временами вы достигаете точки невозврата, и вам кажется, что все рушится. Во время таких эпизодов трудно найти надежду или даже мотивацию встать с постели.

Вы недовольны тем, как сложилась ваша жизнь

Пережитые в детстве трудности во взрослом возрасте часто трансформируются в недовольство тем, как сложилась жизнь.