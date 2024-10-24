Психолог рассказала, что делать с внезапным желанием уволиться

Стресс от переработок и лишних обязанностей может даже любимую работу сделать невыносимой, поэтому люди нередко увольняются импульсивно и «в никуда». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила психолог, психотерапевт, старший преподаватель кафедры «Юридическая психология и право» факультета «Юридическая психология» Московского государственного психолого-педагогического университета Нина Чупракова.

По ее словам, можно попробовать рассказать руководству о накопившихся обидах, если работа важна и терять ее не хочется.

«Внезапный импульс к увольнению может говорить о том, что у человека накопились вопросы, претензии, а возможно, и обиды различного характера. Все это, возможно, наслаивалось не один месяц, чтобы в какой-то момент выплеснуться таким необдуманным решением. Решение приходит молниеносно и бесповоротно – увольнение, накипело, не могу и все. Стоит собраться с мыслями, продумать вопросы для обсуждения и обсудить их. Если вы чувствуете недопонимание в отношениях, то стоит обговорить и это», – сказала Нина Чупракова.

Психолог пояснила, что эмоциональный импульс, который лежит в основе такого поспешного решения, проходит быстро, а затем люди испытывают сожаление. Она посоветовала чаще прислушиваться к себе, чтобы научиться управлять такими импульсами.

«Заведите привычку хотя бы раз в неделю или в две уединяться с самим собой и прислушиваться к себе, к сигналам и импульсам своего тела – нет ли где зажимов или неприятных ощущений. К своим чувствам – есть ли страхи, тревоги, обиды. Спросите себя – все ли меня устраивает, все ли хорошо и так, как мне хочется в моей жизни. Постепенно ваши мысли, чувства и ваше тело придут к согласию и пониманию, и вы научитесь принимать взвешенные решения. Если работа, где вы проводите большую часть своей жизни, ценна для вас, то, возможно, вам следует просто отдохнуть и набраться эмоциональных и физических сил», – объяснила Чупракова.

Она отметила при этом, что не стоит оставаться на работе, которая не устраивает.

«В противном случае это может закончиться профессиональным выгоранием или психосоматикой. Лучше сделать выбор и принять не всегда простое решение. Но, опять же, это решение должно быть взвешенным», – пояснила психолог.

По ее словам, нередко люди хотят уволиться, когда переживают возрастной кризис, и тогда без помощи специалиста не обойтись.