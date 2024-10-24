Психолог рассказал, почему молодежь впадает в депрессию от работы

Молодежь впадает в депрессию из-за иллюзорных представлений о работе, рассказал 360.ru главный внештатный психолог Минздрава по Новгородской области Михаил Хорс. По его словам, чтобы решить эту проблему, нужно поменять идеалистические образы на более реалистичные.

Чтобы улучшить психологическое состояние людей, необходимо этим людям работать со своими представлениями о своей жизни. Например, сейчас мы видим вспышку молодежной депрессии. 25−35-летние люди массово сидят в депрессии, страдают, потому что у них были иллюзорные представления о их работе, — объяснил специалист.

Психолог отметил, что молодые люди надеются, что после выпуска из вуза они будут очень востребованы на рынке труда. Однако на работе они нередко сталкиваются с конкуренцией, агрессией, непониманием и отсутствием парниковых условий, к которым они привыкли.

Когда жизнь не соответствует ожиданиям, молодежь часто впадает в депрессию, добавил Хорс. Молодые люди начинают увлекаться компьютерными играми, также могут появиться различные зависимости, подытожил эксперт.

Ранее Государственная дума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон о повышении минимального размера оплаты труда до 22 440 рублей. Постановление вступит в силу с 1 января 2025 года, говорится на сайте ГД.