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Психолог рассказал, почему молодежь впадает в депрессию от работы

Молодежь впадает в депрессию из-за иллюзорных представлений о работе, рассказал 360.ru главный внештатный психолог Минздрава по Новгородской области Михаил Хорс. По его словам, чтобы решить эту проблему, нужно поменять идеалистические образы на более реалистичные.

Психолог рассказал, почему молодежь впадает в депрессию от работы
© globallookpress.com

Чтобы улучшить психологическое состояние людей, необходимо этим людям работать со своими представлениями о своей жизни. Например, сейчас мы видим вспышку молодежной депрессии. 25−35-летние люди массово сидят в депрессии, страдают, потому что у них были иллюзорные представления о их работе, — объяснил специалист.

Психолог отметил, что молодые люди надеются, что после выпуска из вуза они будут очень востребованы на рынке труда. Однако на работе они нередко сталкиваются с конкуренцией, агрессией, непониманием и отсутствием парниковых условий, к которым они привыкли.

Когда жизнь не соответствует ожиданиям, молодежь часто впадает в депрессию, добавил Хорс. Молодые люди начинают увлекаться компьютерными играми, также могут появиться различные зависимости, подытожил эксперт.

Ранее Государственная дума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон о повышении минимального размера оплаты труда до 22 440 рублей. Постановление вступит в силу с 1 января 2025 года, говорится на сайте ГД.

Психология
Михаил Хорс
Госдума