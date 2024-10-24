Врач-психиатр рассказала, как бороться с феноменом overthinking

Врач-психиатр, психотерапевт, лектор Российского общества «Знание» Виктория Читлова рассказала в интервью изданию «ФедералПресс», как бороться с таким психологическим феноменом, как overthinking — тревожном состоянии, при котором человек зациклен на переживаниях из прошлого, а также грядущих или предстоящих событиях.

По ее словам, для overthinking характерны постоянное повторение мыслей без нахождения решения, фокус на негативных сценариях, анализ незначительных мелочей и прокрастинация.

Врач добавила, что понятие overthinking скорее популярное, более научным является термин «руминация». Данное состояние бывает легким (у людей с личностной тревожностью), умеренным (у особо невротизированных пациентов) и тяжелым (у людей с депрессией, которым необходимо медикаментозное лечение). По мнению Числовой, данные состояния возникают, когда не работает ответственная за контроль над мыслями часть мозга. При этом активируется «сеть пассивного мозга», вызывающая неконтролируемые негативные мысли.

Психиатр отметила, что для борьбы с overthinking необходимо «включить» осознанность, «выгрузить» негативные мысли на бумагу или в заметки телефона и подумать, соответствуют ли они действительности, а также принимать свои проявления и оставаться доброжелательными к себе.

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