Какие последствия ждут после отношений с нарциссом

Люди с нарциссическим расстройством могут стать настоящим проклятием в отношениях. О том, с какими серьезными для психики последствиями рискует столкнуться каждый партнер нарцисса, нам рассказала психолог Мария Белан.

Кто такой нарцисс и как его вычислить

К основным отличительным чертам нарцисса относят:

Игнорирование чувств и потребностей другого;

Постоянное стремление к признанию и восхищению;

Манипуляции и ложь;

Перекладывание вины.

Нарциссизм — расстройство психики, при котором человек не чувствует эмпатии к окружающим, он сфокусирован максимально на себе и на откачке энергии из человека рядом с ним (жертвы). Об этом говорит психолог.

Существуют разные типы нарциссов: от конкретного насилия (абъюза, газлайтинга) до скрытой агрессии и манипуляций.

Эксперт:

«У сильных личностей с нарциссом будут постоянные конфликты. А у слабых можно ждать тревожные расстройства, депрессию, неуверенность в себе».

Можно выделить четыре последствия отношений с нарциссом:

Нарцисс не запоминает ненужную (неважную) для него информацию. Так как дальше он не сможет использовать ее для манипуляций. С его стороны может начаться жесткое игнорирования, которое многим людям со слабой психикой трудно выдержать.

Отношения с нарциссом — это как качели. Это созависимые отношения, где роли все время могут меняться.

Психолог:

«Я бы даже сказала,что здесь можно ждать круг абьюза (хорошее отношение, задабривание жертвы, одаривание ее всяческими благами. Когда ситуация стабилизируется, нарциссу нужна энергия, он создает конфликт, питается».

Жертва остается в приниженном, униженном состоянии, когда уже совсем не хочется ничего. Затем круг начинается заново.

Так как нарциссы — очень харизматичные заметные личности, попасть в их сети очень легко. Идеализируя партнера, не замечая его минусов, мы направляем все внимание в его мнимые плюсы. Все, мы в капкане нарцисса. В моменте, пока вы восхищаетесь партнером, он тщательно ищет в вас минусы, чтобы потом использовать против вас.

У нарциссов отсутствует эмпатия. Они умеют легко понимать чувства и эмоции других, а затем этим же и манипулировать. Мягкие и уступчивые люди моментально продавливаются таким человеком.

Как избавиться от влияния человека с расстройством личности

Чтобы действительно уйти от нарцисса, нужно поработать со своей внутренней опорой и уверенностью (так как они напрочь убивают это в своей жертве), поясняет наш эксперт. Будьте уверены, что нарцисс обязательно захочет вас вернуть, хотя главной целью будет заполучить снова власть над жертвой, сломать ее стену личных границ, поселить неуверенность в себе, поселить мысль,что жертва сама во всем виновата.

Если партнер (жертва) невнимателен к «красным флажкам», он легко может попасть в лапы уже к новому нарциссу, именно поэтому рекомендуется терапия, если в вашей жизни токсичные отношения становятся нормой.