«Это задевает их эго». Порнозвезда пожаловалась на мужчин

Порнозвезда из Австралии не может найти достойного романтического партнера из-за своего большего заработка. На проблемы в личной жизни она пожаловалась в интервью news.com.au.

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20-летняя Мэдди Миллер из штата Западная Австралия начала публиковать эротический контент два года назад. Сейчас она зарабатывает на нем около 70 тысяч австралийских долларов (4,5 миллиона рублей) в месяц и владеет несколькими объектами недвижимости. Это, по ее словам, негативно сказалось на ее романтических отношениях.

Миллер рассказала, что ее бывший бойфренд не смог смириться с ее богатством. Сначала он зарабатывал больше девушки и часто приглашал ее на свидания, но затем они поменялись местами в финансовом плане и расстались.

«Он начал рассматривать меня как конкурента», — объяснила порномодель.

После этих отношений Миллер стала все чаще встречаться с мужчинами, не способными принять уровень ее доходов.

По словам порнозвезды, мужчины чувствуют себя ущемленными рядом с ней, поскольку не могут обладать финансовой властью в отношениях.

«Я чувствую, что это задевает их эго», — образно описала она происходящее.

Женщина заявила, что готова остаться незамужней, лишь бы не встречаться с тем, кто не будет поддерживать ее успех.

«Я всегда знала, что хочу зарабатывать больше денег, чем мои родители, и жить в роскоши, в которой росли некоторые мои друзья, поэтому я усердно работала с того момента, как только могла», — призналась порномодель.

Она заявила, что гордится своим заработком и не собирается ничего с ним делать ради мужского комфорта. Миллер мечтает встретить мужчину, который будет так же успешен, как она.

Ранее Миллер уже рассказывала об отсутствии любви в своей жизни из-за своей необычной профессии.