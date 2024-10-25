Инфантильность: что это такое и нужно ли с ней бороться

По данным опроса ВЦИОМ, каждый четвертый россиянин в возрасте от 18 до 35 лет продолжает жить с родителями. Исследование центра НАФИ показало, что в возрасте от 19 до 24 лет таких людей еще больше — 43 процента. Конечно, причин у такого решения может быть немало, и не все из них сугубо психологические, однако все же можно предположить, что инфантильность — одна из них. Почему некоторые люди не достигают эмоциональной зрелости? Каковы признаки инфантилизма? И самое главное — как ее преодолеть? Об этом — в статье «Ленты.ру».

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Что такое инфантильность

Инфантильность — это особенность развития личности, при которой ей становятся свойственны черты, характерные для более ранних возрастных этапов. Простыми словами инфантильность — это когда взрослый человек ведет себя как ребенок, его поведение не соответствует возрастным требованиям и нормам.

«Сегодня нередко можно встретить ситуации, когда в поведении взрослого человека проявляются яркие детские черты, — говорит «Ленте.ру» психоаналитический психотерапевт, клинический психолог, детский и подростковый психолог Анастасия Гайдашенко. — И речь не об открытости, искренности и детской радости, а, наоборот, о таком состоянии, когда взрослый человек в буквальном смысле ставит свою жизнь на "паузу", потому что не может нести ответственность за свои действия».

По словам эксперта, у инфантильного человека зачастую не получается строить здоровые отношения с другими людьми, зарабатывать деньги, налаживать атмосферу в семье, заниматься планированием, достигать целей, а также просто наслаждаться жизнью.

«Инфантильный человек нередко словно находится в "заморозке": он не думает о будущем, не ощущает себя на свой возраст и действительно не понимает, что ему делать и как обращаться с собственной жизнью», — Анастасия Гайдашенко, клинический психолог.

Считается, что чаще к инфантильности склонны мужчины. В популярной психологии даже существует соответствующий термин «синдром Питера Пэна». Его применяют по отношению к мужчинам, которые не хотят взрослеть, боятся серьезных отношений, а если и вступают в них, то избегают ответственности и стремятся переложить на партнершу все, что связано с совместным будущим.

Инфантильность у детей

Понятие «инфантильность» чаще всего используют в повседневной жизни, на самом деле это не психиатрический термин. В научной же среде есть похожее явление, которое называют немного иначе, — психологический инфантилизм.

Причем его используют не только для взрослых, но и для самих детей, так как он, скорее, касается медицинского аспекта вопроса — особенности развития психики и когнитивных способностей, которая в итоге выражается в задержке становления личности.

Для детей с психологическим инфантилизмом свойственно предпочтение игровых интересов над учебными, излишняя зависимость от матери и страх остаться без нее, невозможность принять дисциплинарные требования, которые предъявляются в обществе.

В итоге инфантильные дети часто сталкиваются с трудностями в обучении и взаимодействии с коллективом. Они могут вести себя эгоистично и капризно, часто хулиганят.

При этом важно понимать, что они значительно отличаются от умственно отсталых или аутичных детей. У них отлично развито логическое и абстрактное мышления, они хорошо усваивают информацию и могут переносить изученные понятия на новые конкретные задачи, а их интеллектуальные способности обычно вовсе не вызывают тревоги.

Инфантильность у взрослых

Что касается инфантилизма взрослых, то он различается по своей интенсивности. Так, в некоторых случаях он может развиться до степени психопатии. Например, в Международной классификации болезней прошлой версии (МКБ-10) выделялось инфантильное расстройство личности. Такой диагноз ставили тем, кто страдает крайним эгоцентризмом и беспомощностью. Также иногда такой диагноз мог оказываться сопутствующим другим расстройствам, например, шизофрении.

Между тем в новой версии классификации болезней МКБ-11 данное расстройство личности исключено.

Когда наступает взрослость?

Согласно последней классификации возрастов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), молодость человека длится вплоть до 44 лет. Решение продлить этот период было принято исходя из социальных условий современного мира. Но что насчет научных данных?

Согласно последним исследованиям в области нейробиологии, подростковый возраст мозга длится до 25 лет. Затем человек постепенно входит в стадию взрослости. И окончательно зрелым его можно назвать после тридцати.

Дело в том, что в 18 лет мозг далек от завершения своего развития. Формирование префронтальной коры заканчивается лишь после 20 лет, а некоторые другие отделы мозга продолжают развиваться и дальше. Так, структурные изменения в лобной, затылочной и теменной долях мозга замедляются только к 30 годам.

Влияет это в большинстве своем не на интеллектуальные способности человека, а на его умение контролировать собственные эмоции.

Признаки инфантильного человека

Эгоцентричность

Психолог Анастасия Гайдашенко отмечает, что инфантильные люди, как правило, ведут себя эгоистично. Они требовательны к окружающим, желают заботы только о себе.

«А вот со взаимной отдачей могут быть сложности, потому что у них попросту нет на это внутреннего ресурса. Поэтому с инфантильными людьми довольно сложно общаться. Нередко они являются энергетическими вампирами. Согласитесь, такое описание очень похоже на ребенка, для него это поведение было бы нормой, однако речь о психически и эмоционально незрелом взрослом человеке», — подчеркивает эксперт.

Нежелание брать ответственность за свои поступки

Часто в поведении таких людей присутствует избегание ситуаций, в которых необходимо принимать решения, нести ответственность за свои действия. Им не хочется иметь дела со своими проблемами и анализировать свои желания.

«С тем, чтобы сделать выбор, у инфантильного человека большие проблемы. Даже если он понимает, что это необходимо для улучшения качества его жизни», — Анастасия Гайдашенко, клинический психолог.

«Он, скорее, будет ждать, пока решение примут за него, чтобы, в случае чего, можно было не нести ответственности. Ведь самое страшное для него — совершение ошибки. Правда в том, что жить, не совершая ошибок, невозможно. Вернее, так можно только существовать, плыть по течению, однако ни смысла, ни наслаждения в этом особо нет», — говорит Гайдашенко.

Развитое воображение

Нередко инфантильные взрослые очень творческие, у них бывает хорошо развита фантазия. Молодые люди с таким характером часто выбирают профессии, связанные с искусством (хотя, конечно, это не стопроцентная корреляция).

«Инфантилам привычно прятаться в своем воображении, чтобы не замечать реальных фактов. Ведь если представить, что ничего не было, то с этим можно ничего и не делать, правда? Однако во взрослой жизни так не работает, — предупреждает эксперт. — Любое действие и бездействие имеют свои последствия, а время не останавливается и идет в своем темпе. Фантазия в свою очередь помогает компенсировать несостоятельность и не замечать взрослой жизни и без того "хрупкому" взрослому, который не сумел вырасти».

Это, к слову, может влиять и на внешний вид инфантильного человека. Зачастую он может выглядеть эксцентрично, так как создание уникального и яркого стиля — хороший способ выражения своего творческого потенциала.

Причины психической незрелости

По мнению Гайдашенко, сам человек не выбирает инфантильное поведение и состояние. Более того, он не всегда может самостоятельно осознавать, что проживает именно такую жизнь.

«Причины незрелости кроются в детстве, в котором происходило нечто, что не позволило человеку набраться сил, обрести внутреннюю свободу и с уверенностью опереться на самого себя», — Анастасия Гайдашенко, клинический психолог.

У всех будут свои истоки такого состояния, их много, как и особенностей каждого отдельно взятого человека, однако существуют общие характеристики стилей воспитания, которые могут приводить к таким последствиям.

Авторитарное-деспотичное родительство

«В этом случае мы говорим о безусловном подчинении ребенка своему родителю. Здесь имеет место быть наказание (и психологическое, и физическое). Ребенок понимает: ослушаться нельзя, родитель всегда прав и всегда все знает лучше. В этом случае ребенок может вырасти нерешительным, зависимым от другого. Он будет продолжать искать опору во внешнем мире или человеке», — объясняет эксперт.

Гиперопекающее родительство

По словам Гайдашенко, гиперопекающий родитель буквально душит ребенка своей любовью, не позволяет совершать ошибки, пробовать и исследовать мир, что провоцирует формирование эгоцентричного и очень пассивного человека, у которого не будут развиты навыки поиска решений при столкновении с трудностями.

Отстраненное родительство

«Речь идет о холодных, дистантных родителях, которые временно могут заботиться о ребенке, а потом внезапно пропадают. И так периодами. Они не могут установить эмоциональный контакт со своим чадом, что не позволяет ему в полной мере напитаться любовью, значимостью и доверием, — рассказывает эксперт. — Такой ребенок вырастает с верой в то, что ему никогда не получить любви и никогда не стать хорошим, поэтому он просто теряет смысл в том, чтобы развивать свои взрослые качества. Он не понимает, какая ценность скрывается за ответственностью за свою жизнь».

Как защитить себя?

Если вы столкнулись с тем, что один из близких своим отношением ставит вас в инфантильную позицию, в первую очередь нужно установить границы. Этот процесс включает в себя противодействие тактикам, упомянутым в разделе о причинах инфантильности. Все они сводятся к тому, что вас заставляют чувствовать себя беспомощным или не способным управлять своей жизнью.

Начните с четких и спокойных заявлений о том, что вы будете терпеть, а что нет. Постарайтесь не вдаваться в причины, которые лежат в основе ваших конкретных решений. Другой человек может использовать это, чтобы перевести разговор со своего поведения на ваше и попытаться убедить вас в ошибочности таких решений.

Последствия

Как замечает Гайдашенко, психическая незрелость оборачивается сильной и непрекращающейся тревогой, а также чрезмерным напряжением.

«Когда такой взрослый все-таки встречается лицом к лицу с реальностью, он быстро истощается, у него наблюдается сильная нехватка энергии, ощущение, что сил жить попросту нет», — Анастасия Гайдашенко, клинический психолог.

«Такой человек думает: "Мне не хватает сил и внутреннего ресурса, чтобы самостоятельно действовать". Именно поэтому он старается жить сегодняшним днем. Это позволяет не пугаться всего объема будущего», — говорит эксперт.

О правильном воспитании

Как считает Анастасия Гайдашенко, чтобы вырасти и созреть, ребенку необходимы одновременно поддержка и помощь родителей, их эмоциональный отклик, а также достаточно жесткие границы. Рамки детям необходимы, но внутри них важно обеспечивать свободу.

«Это нужно, чтобы была почва для создания системы ценностей, осознания, что есть вещи, на которые ты можешь влиять и которые вне твоего зоны контроля, понимания, что мир не крутится вокруг тебя, однако тебе это и не нужно, ведь будет достаточно того, что ты сам выбираешь для себя», — поясняет психолог.

Как избавиться от инфантилизма

Как помочь себе избавиться от инфантильности, если вы заметили ее в себе? Прежде чем ответить на этот вопрос Анастасия Гайдашенко подчеркивает:

«Многие признаки эмоциональной незрелости может обнаружить в себе практически каждая зрелая личность. Инфантильность время от времени может проявляться у всех, но это не значит, что пора бить тревогу. Если вы не ощущаете дискомфорта, умеете спокойно решать проблемы, но периодически любите повалять дурака, то и делать с этим ничего не нужно. Другое дело, если подобные проявления характера мешают жить вам и вашим близким».

Если инфантильность сказывается на качестве жизни, то, по словам эксперта, стоит задуматься о длительной психотерапевтической работе со специалистом.

Безусловно, переписать детство не получится, выбрать других родителей — тоже, но обрести зрелость — вполне возможно. Вероятно, этот процесс не будет быстрым и безболезненным, зато точно принесет результаты.

И вот с чего Анастасия Гайдашенко рекомендует начать прямо сейчас, еще до работы с психологом:

Попробовать вести план своего дня и всей недели. Отмечать в нем и рабочие процессы, и отдых, и встречи с друзьями, и время на спорт. Это поможет начать развивать навык планирования жизни. От малого можно переходить к большому — к планированию месяца или даже целого года.

Пересмотреть свое отношение к целям. Не ставить перед собой глобальную задачу, а разбивать ее на маленькие шаги. Это позволит не обесценивать все, что уже было сделано, и даст понимание, что все же доделывать начатое до конца не так уж и сложно.

Стараться возвращать себе ответственность за свою жизнь и свои действия. Здесь поможет рефлексия и вопросы: «для чего я это сейчас делаю?», «что будет, если я это сделаю?», «а что будет, если я не сделаю этого?» Со временем станет понятно, что ответственность не так уж и страшна, а вместе с ней появится и свобода выбора.