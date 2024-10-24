Как распознать пассивно-агрессивное поведение и бороться с ним

Исследование Общества управления человеческими ресурсами (SHRM) показало, что люди ведут себя на работе все менее цивилизованно: в 2024 году 66 процентов респондентов постоянно сталкивались с недоброжелательностью коллег, особенно с пассивной агрессией. Похожее исследование проводили в 2023 году в России: тогда жертвами пассивной агрессии на работе стали 73 процента. «Лента.ру» рассказывает, почему это явление настолько распространено, чем пассивная агрессия отличается от обычной и как общаться с человеком, который ведет себя таким образом.

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Что такое пассивная агрессия

Пассивная агрессия — это модель поведения, при которой злость в конфликтных ситуациях выражается не прямо, а косвенно.

«Такое поведение внешне выглядит нейтрально, но на самом деле подразумевает враждебный мотив, — поясняет «Ленте.ру» психолог, преподаватель международного онлайн-института психологии Smart Никита Ерин. — При этом раз такое поведение связано лишь с внутренними мотивами, его трудно зафиксировать и, следовательно, определить наверняка».

Термин «пассивная агрессия» используют, чтобы описать поведение в разных отношениях: личных, семейных и рабочих. Но появился он во время Второй мировой войны — так психиатр и полковник Уильям Меннингер описывал поведение солдат, которые не хотели следовать приказам и показывали это своим упрямством, обидами и неэффективностью. Меннингер списал поведение на «обычный военный стресс». По его мнению, умышленная некомпетентность была для солдат единственным способом выразить свои чувства без возмездия.

Как отмечает в беседе с «Лентой.ру» психолог, преподаватель международного онлайн-института психологии Smart Анна Завертяева, когда мы не можем продемонстрировать негативные эмоции открыто и конструктивно, проявляется пассивная агрессия. Например, не получается честно и прямо сказать партнеру, как с нами нельзя поступать, отказать начальнику, который «заваливает» работой, или честно сообщить друзьям, что их встречи идут вразрез с нашими ценностями.

«Включается модель поведения, при которой мы ведем себя недружелюбно, намеками выражаем свое недовольство текущей ситуацией, обижаемся, наказываем молчанием, вгоняем других в чувство вины («Я это сделал, но посмотри, как мне теперь плохо!»), ожидаем, что окружающие начнут угадывать наши мысли», — Анна Завертяева, психолог.

По ее словам, это похоже на позицию жертвы — когда человек, как ему кажется, ничего не может сделать с ситуацией, а потому выбирает просто уйти в деструктивные формы взаимодействия с собой и окружающими.

Пассивно-агрессивное поведение часто называют «токсичным», ведь оно не ведет к конструктивному диалогу, не приводит к решению проблемы, а только усугубляет отношения.

Признаки пассивной агрессии

У пассивной агрессии, по замечанию экспертов, много вариантов проявления. Анна Завертяева перечисляет самые распространенные из них:

Человек с пассивной агрессией не пойдет на открытый конфликт: если ему что-то не нравится, то он промолчит об этом, сделает так, как просят другие. Ему крайне сложно отказывать окружающим.

если ему что-то не нравится, то он промолчит об этом, сделает так, как просят другие. Ему крайне сложно отказывать окружающим. Пассивный агрессор часто скрывает свои эмоции и наказывает молчанием всех, даже членов семьи: «Все нормально, но я с вами не разговариваю».

«Все нормально, но я с вами не разговариваю». Такому человеку очень сложно объяснить, что именно произошло и на что конкретно он злится. Ведь ему действительно трудно разрешить себе выражать чувства. Более того, зачастую он и вовсе не понимает, что ощущает и что для него важно и значимо.

Другие распространенные модели такого поведения — человек намеренно игнорирует свою «жертву», а если она его о чем-то попросила (например, по работе), прокрастинирует с выполнением задачи, важные решения принимаются медленно. Он также делает ехидные замечания и двусмысленные комплименты, что тоже представляет собой пассивную агрессию.

Причины пассивной агрессии

В чем же причины пассивно-агрессивного поведения?

Как отмечает Никита Ерин, оно может быть связано с:

запретом на выражение гнева, несогласия;

результатом научения (раньше пассивная агрессия помогала решить проблему или удовлетворить потребность);

отсутствием навыков выражения злости.

Если посмотреть еще глубже и выяснить, где корни вышеперечисленных причин пассивной агрессии, то выяснится, что в большинстве случаев у них три главных источника.

1. Семейная история

Причина такого поведения часто кроется в детстве. В частности, к пассивной агрессии склонны те, кому приходилось конкурировать за внимание и одобрение родителей или других значимых людей. В сложной семейной обстановке, когда ребенок не имеет относительного контроля за получением родительских благ, пассивная агрессия может служить механизмом адаптации («Напортачу сестре, чтобы мама меня любила»). Также на поведение пассивно-агрессивного человека может повлиять наблюдение за тем, как его родные используют подобную тактику.

2. Накопленные невыраженные эмоции

Нередко пассивная агрессия возникает как следствие скрытого разочарования в самом себе или в близких, которые человек может даже не осознавать. Она может быть выражением этих эмоций или попыткой получить контроль в отношениях. Здесь важно помнить, что пассивная агрессия может вызывать негативные эмоции у собеседника, поскольку такое поведение трудно выявить и сложно доказать. В итоге это может привести к еще большим конфликтам и проблемам в коммуникации, из-за чего и агрессия будет копиться еще активнее. Получится замкнутый круг.

3. Выгода

Некоторые люди с пассивной агрессией хотят получить большую власть, контроль и удовлетворение. Надеясь «выйти сухими из воды», они скрыто выражают свою враждебность. К слову, для них эта тактика может вполне эффективно работать.

Последствия пассивной агрессии

«Любые заблокированные и подавленные эмоции (а если присутствует пассивная агрессия, значит, и с другими эмоциями все сложно) в какой-то момент начинают разрушать нас», — предупреждает психолог Анна Завертяева.

Это разрушение, по ее словам, может пойти по нескольким сценариям:

Напряжение может начать выходить в форме бесконтрольных истерик и конфликтов. Когда мы подавляем нашу агрессию, блокируем ее, не слышим себя и свои потребности, не говорим «нет», игнорируем свои границы, то в конечном итоге эту эмоциональную «плотину» прорвет, и все вокруг затопит нашей злобой и раздражением.

Когда мы подавляем нашу агрессию, блокируем ее, не слышим себя и свои потребности, не говорим «нет», игнорируем свои границы, то в конечном итоге эту эмоциональную «плотину» прорвет, и все вокруг затопит нашей злобой и раздражением. В некоторых случаях пассивная агрессия может привести к тому, что мы начнем уходить в саморазрушающее поведение: самокритику, самобичевание, вину, стыд.

самокритику, самобичевание, вину, стыд. Постоянное напряжение психики, вызываемое пассивной агрессией, может сформировать определенные психические симптомы: навязчивые мысли, расстройства пищевого поведения, панические атаки, тревогу и депрессию.

навязчивые мысли, расстройства пищевого поведения, панические атаки, тревогу и депрессию. Также на пассивную агрессию мы можем отреагировать появлением соматических заболеваний, постепенным ухудшением физического здоровья.

Почему пассивная агрессия — это все же не так плохо?

Анна Завертяева уверена: агрессия — важнейшая базовая эмоция. Именно благодаря ей мы учимся контактировать с миром, правильно отстаивать границы, доверять людям.

«К сожалению, в детском возрасте мы чаще всего ничего не можем сделать со своей агрессией и агрессией родителей, направленной на нас, поэтому раненые части нашей детской психики просто замораживаются, блокируются и перерастают в пассивную злость», — поясняет психолог.

По мнению эксперта, в самой по себе пассивной агрессии нет ничего плохого — она, так же как и любые другие формы злости, говорит нам о тех фундаментальных вещах, которые являются ценными и значимыми для нас. Любая форма агрессии всегда заставляет нас сказать: «Я тоже есть! Не только внешний мир и люди со своими мнениями, но и я тоже существую!»

«А значит, не стоит винить себя, если вы заметили в себе пассивно-агрессивные черты, лучше поблагодарите эту эмоцию и приступите к действиям, которые помогут с ней совладать», — говорит Завертяева.

Как противостоять пассивной агрессии в свой адрес

Анна Завертяева уверена: самым эффективным способом взаимодействия с пассивным агрессором будет откровенный разговор.

«Можно честно и прямо сказать человеку, что его отношение или его слова вам не нравятся. Не «падайте» на детский уровень: четко понимайте свою позицию и тот факт, что собеседник пока не может взаимодействовать с вами на равных. Спокойно поговорите с агрессором, позаботьтесь о себе и выйдите из дискомфортного общения. Также, если человек вам близок, можно показать ему, что общение и взаимодействие с вами является безопасным пространством, в котором можно выражать свои чувства и эмоции», — Анна Завертяева, психолог.

Важно сразу выявлять такое поведение и бороться с пассивной агрессией, направленной в свой адрес, иначе не получится построить с человеком крепкие и здоровые отношения. Существует несколько стратегий того, как общаться с пассивно-агрессивным человеком:

Обращайте внимание на невербальные сигналы. Пассивно-агрессивные люди могут выражать свои истинные чувства не словами, а иначе. Например, избегать зрительного контакта, скрещивать руки или вздыхать во время разговора. По таким сигналам можно определить, что человек обижен или разочарован, даже если он не говорит об этом прямо. Когда вы замечаете такие признаки, важно реагировать на них мягко и без осуждения. Например, можно сказать: «Я заметил, что вы скрестили руки. Может быть, вы хотите о чем-то поговорить?». Так вы сможете как минимум начать разговор о проблеме.

Пассивно-агрессивные люди могут выражать свои истинные чувства не словами, а иначе. Например, избегать зрительного контакта, скрещивать руки или вздыхать во время разговора. По таким сигналам можно определить, что человек обижен или разочарован, даже если он не говорит об этом прямо. Когда вы замечаете такие признаки, важно реагировать на них мягко и без осуждения. Например, можно сказать: «Я заметил, что вы скрестили руки. Может быть, вы хотите о чем-то поговорить?». Так вы сможете как минимум начать разговор о проблеме. Проявляйте эмпатию и уважение в диалоге. Это как минимум поможет предотвратить дальнейший конфликт, к тому же сделает общение более открытым. Важно не реагировать на человека агрессивно и не пытаться обороняться. Вместо этого постарайтесь понять точку зрения пассивного агрессора и ответить так, чтобы показать — вам не все равно. Например, можете сказать: «Я понимаю, почему вы так считаете. Я хочу работать вместе, чтобы найти решение, которое устроит нас обоих». Этим вы покажете, что уважаете чужие чувства и готовы работать вместе, чтобы найти решение.

Это как минимум поможет предотвратить дальнейший конфликт, к тому же сделает общение более открытым. Важно не реагировать на человека агрессивно и не пытаться обороняться. Вместо этого постарайтесь понять точку зрения пассивного агрессора и ответить так, чтобы показать — вам не все равно. Например, можете сказать: «Я понимаю, почему вы так считаете. Я хочу работать вместе, чтобы найти решение, которое устроит нас обоих». Этим вы покажете, что уважаете чужие чувства и готовы работать вместе, чтобы найти решение. Сохраняйте спокойствие и выдержку. Пассивно-агрессивное поведение обычно расстраивает и злит, но ответная реакция только усугубит ситуацию. Сделайте несколько глубоких вдохов и при необходимости прервите разговор, чтобы дать себе время остыть. Сохраняя спокойствие, вы поможете деэскалировать ситуацию.

Пассивно-агрессивное поведение обычно расстраивает и злит, но ответная реакция только усугубит ситуацию. Сделайте несколько глубоких вдохов и при необходимости прервите разговор, чтобы дать себе время остыть. Сохраняя спокойствие, вы поможете деэскалировать ситуацию. Установите четкие личные границы. Когда кто-то переходит их, важно дать ему понять, что такое поведение неприемлемо. Например, вы можете сказать: «Мне не нравится, когда вы делаете ехидные замечания. Если у вас есть проблема, я бы хотел обсудить ее напрямую».

Когда кто-то переходит их, важно дать ему понять, что такое поведение неприемлемо. Например, вы можете сказать: «Мне не нравится, когда вы делаете ехидные замечания. Если у вас есть проблема, я бы хотел обсудить ее напрямую». Будьте проактивны в сложных ситуациях. Если вы знаете, что окажетесь в ситуации с пассивно-агрессивным человеком, постарайтесь заранее все спланировать для себя: как будете реагировать и что скажете. Действуя на опережение, вы сможете предотвратить эскалацию конфликта и сохранить контроль над ситуацией.

Если вы знаете, что окажетесь в ситуации с пассивно-агрессивным человеком, постарайтесь заранее все спланировать для себя: как будете реагировать и что скажете. Действуя на опережение, вы сможете предотвратить эскалацию конфликта и сохранить контроль над ситуацией. Говорите уверенно и не бойтесь постоять за себя. При общении с пассивно-агрессивными людьми важно быть прямым и напористым. Например, вы можете сказать: «Я понимаю, что вы расстроены, но мне нужно, чтобы вы общались со мной напрямую, а не использовали пассивно-агрессивное поведение». Используя такой ассертивный стиль общения, вы сможете установить четкие границы и донести свою точку зрения.

Как преодолеть пассивно-агрессивное поведение

Как же справиться со склонностью к пассивной агрессии и регулировать свое поведение? Эксперты дают следующие рекомендации:

Учиться выражать агрессию напрямую

«Придется поискать другие способы достижения собственных целей и научиться открытой агрессии, — подчеркивает психолог Никита Ерин, — Например, начните формулировать свои мысли и чувства, без двусмысленности ("мне не нравится" вместо "могло быть и лучше")».

Самый простой способ разрешить себе проявлять злость, как считает Анна Завертяева, это начать реализовывать ее через бытовые функции: мытье посуды, уборка дома, спорт.

«Главное — выпустить эту энергию. Также можно уйти в лес и как следует проораться, вытаскивая все те заблокированные чувства и эмоции, которые сидели в вас годами. Можно кричать в подушку, рвать бумагу, бить грушу. Задача заключается в том, чтобы разрешить себе проявлять хоть какую-то часть агрессии. Когда выражаешь свои эмоции открыто, они перестают разрушать изнутри», — говорит психолог.

Осознавать собственные мысли, желания и ценности

Кроме того, по мнению Никиты Ерина, придется достать «ментальный сачок» и научиться отлавливать мысли, запускающие подобное поведение. В таком случае появится возможность замедлить автоматическую реакцию, подумать над другим вариантом ответа, проявить свои эмоции более гибко и экологично.

«Также важно учиться вовремя замечать, выражать и удовлетворять свои желания, хотя бы маленькие. Спрашивайте себя как можно чаще: «А я сейчас себя чувствую? Мне хорошо? Я хочу этого? И что я хочу получить, сделав то, что идет вразрез с моими ценностями? Неужели оно стоит того?» В случае если приходит понимание, что делать что-либо нет желания, нужно смело отказывать. Мир не рухнет, если вы скажите "нет", — подчеркивает Завертяева. — Это тот навык, который можно тренировать: учитесь отказывать в простых вещах ("Благодарю, мне не интересно ваше предложение", "Нет, у меня на сегодня другие планы, поэтому я не могу приехать"). Вы не обязаны оправдываться за ваше "нет" и можете спокойно выражать свое мнение. Отказывая, вы становитесь ближе к себе, к пониманию того, что для вас сейчас важно и значимо».

Тренировать самообладание

Так, по мнению Никиты Ерина, снижение уровня эмоционального накала достигается с помощью тренировки самоуспокоения. В этом может помочь специалист-психолог. Эксперт убежден: не стоит пренебрегать поддержкой профессионалов.