Методолог рассказал, как развить силу воли

Силу воли развивают физические упражнения, хороший сон, правильное питание и следование распорядку дня, рассказал NEWS.ru методолог, руководитель «Российского поведенческого департамента» Арсен Даллакян. По его словам, если составить четкое расписание дел по часам и придерживаться его, то со временем получится подстраивать обстоятельства в свой план действий.

© unsplash

«‎Физкультура помогает тренировать силу воли. 10 подтягиваний на турнике позволят вам погасить страстное желание сорваться. Желательно делать упражнения на свежем воздухе — это снимает стресс и улучшает настроение», — заявил Даллакян.

Эксперт отметил, что силу воли развивает подъем утром за 10–15 минут до обычного времени. Он подчеркнул, что лучше принимать пищу медленно и тщательно пережевывать, поскольку это полезно не только для воспитания воли, но и для здоровья. Даллакян также заявил, что мозг потребляет до 20% энергии всего тела и, если источников энергии недостаточно, страдает в первую очередь кора головного мозга.

«‎Именно поэтому мы не можем принимать трудные решения на голодный желудок, становимся раздражительными и чрезмерно эмоциональными. Питаться необходимо четыре–пять раз в день. И на работе, и дома мы должны, если это возможно, решительно прекращать работу, почувствовав, что устали, и останавливать в себе стремление ускорить темп, чтобы быстрее ее закончить. Вместо этого лучше дать себе возможность по-умному отдохнуть», — объяснил Даллакян.

Ранее психолог Злата Творцова посоветовала женщинам пересмотреть взгляды на стереотипы о деньгах в отношениях с мужчиной, который зарабатывает меньше. По ее словам, если в отношениях есть забота, комфорт и уверенность, вопрос финансов будет на втором месте.