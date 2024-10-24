Психолог рассказал, как перестать страдать по бывшим отношениям

Психолог Михаил Лабковский рассказал, как перестать страдать по бывшим отношениям и «переболеть» расставание. Эксперт отметил, что важно избавиться от терминологии «меня бросили». Об этом Лабковский написал в своём телеграм-канале.

«Эта фраза автоматически ставит вас в позицию жертвы. Вы не вещь, а живой человек. Вы расстались, отношения завершились, а не «меня выбросили как ненужный предмет». Во-вторых, тяга к бывшему — это нормально. Вы привязались к человеку, поменяли свой быт, у вас были чувства, общие воспоминания. Однако месяц скучать по бывшему — это одно, другое дело — страдать по нему год. Вам нужно пройти процесс горевания, специалист может с этим помочь», — отметил эксперт.

Самый верный способ пережить расставание — поплакать, если вам грустно и поблагодарить партнёра за пройденный путь. Важно помнить, что история не терпит сослагательного наклонения, так что изводить себя вопросами «а что было бы…» — пустая трата времени и нервов, заключил Лабковский.

Психолог дал совет тем, кто часто прокручивает в голове ситуации и жалеет прошлом.