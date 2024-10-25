Девушка отказалась от секса после подлого поступка бойфренда

Анонимная британка рассказала, как надолго отказалась от секса после подлого поступка бойфренда в постели. Ее историю опубликовало издание Metro.

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По словам девушки, однажды после секса она сразу же наклонилась с кровати к полу, чтобы подобрать свою одежду, и увидела в мусорной корзине уже выброшенный презерватив. Девушка предположила, что партнер снял его во время секса, и испугалась обсуждать этот вопрос, зная, что мужчина разозлится.

«Единственное, что я могла придумать, сидя в туалете с телефоном, — это поискать аптеку, предлагающую бесплатную экстренную контрацепцию — просто на всякий случай. Затем я удалила историю посещений на всякий случай», — вспоминает она.

На следующий день она рассталась с партнером и приняла контрацептив. Тогда девушка еще не знала, что в Англии и Уэльсе попытка заняться с женщиной сексом, втайне от нее не используя презерватив, по закону считается изнасилованием. Узнав это, она решила поговорить с мужчиной о своих подозрениях.

«Он с пренебрежением признался, что снимал презерватив во время секса, причем не только в тот день, но и несколько раз до того. Я почувствовала тошноту и слабость. Меня предал, подверг опасности, а затем бросил мужчина, который должен был меня любить», — написала автор колонки.

После этого девушка три года не занималась сексом с мужчинами.

«Я не могла никому доверять и внезапно осознала, как мало у меня власти. И только благодаря поддержке еще одной жертвы изнасилования в университете совершенно случайно я наконец увидела ситуацию ясно — меня тоже изнасиловали. Это помогло мне, я вернула контроль над своей сексуальностью и начала получать удовольствие от случайного секса», — делится она.

Однако после попытки изнасилования со стороны незнакомца в 2018 году проблемы вернулись.

«Я все еще борюсь сейчас, нахожу отношения трудными и жду начала нового курса терапии симптомов посттравматического стрессового расстройства», — заключила она.

Дочь российской певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина рассказала об изнасиловании в реабилитационной клинике. 34-летняя Плаксина заявила, что три года назад на нее напал медбрат, работавший в частной клинике, куда ее поместила мать.