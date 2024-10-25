Психолог объяснил, какой должна быть самооценка

Самооценку принято делить на завышенную и заниженную, но эти оба варианта — плохие. Самооценка должна быть здоровой. Об этом в интервью РИАМО сообщила психолог, игропрактик, коуч Вероника Каракай.

© Газета.Ru

Люди с завышенной самооценкой, по ее словам, часто неприятны в общении, а за спиной о них далеко не всегда говорят хорошее. При этом люди с заниженной самооценкой редко становятся успешными. Что касается здоровой самооценки, — здесь важна стабильность и адекватность.

«Нужно точно знать свои плюсы и минусы, реально оценивать свои возможности, осознавать, в чем ваша уникальность, сильные стороны и таланты. Тогда вы сможете ставить перед собой реальные цели и их достигать», — сказала Каракай.

Магистр психологии и преподаватель международного онлайн-института Smart Наталья Осипова до этого объяснила, как отношения с родителями влияют на самооценку.

По ее словам, ребенок, выросший в любящей и поддерживающей среде, умеет проявлять эмпатию и уважение к партнеру. Такому человеку легче проявляться в социуме, строить карьеру, отдыхать, так как сформировалось базовое доверие к миру. Однако сложные отношения с родителями могли оказать серьезное воздействие на психическое здоровье ребенка. Например, дети, выросшие в атмосфере насилия или игнорирования, могут испытывать проблемы с доверием к другим людям, иметь низкую самооценку или трудности в установлении близких отношений.