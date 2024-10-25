Как выстраивать границы в отношениях с мужчиной

Правильно выстроенные границы в отношениях — залог здорового сосуществования пары. При этом далеко не каждый понимает, насколько важно определить ту черту, за которую нельзя заходить даже любимому человеку. Вместе с психологом Марией Белан мы разобрались, как не дать партнеру разрушить ваш эмоциональный баланс.

© unsplash

Зачем нам нужны границы с другими людьми

Границы в отношениях — это тот самый уровень близости, комфортна и уважения, который определяет и разделяет «я» от окружающего мира, поясняет наш эксперт. Это та самая защита и безопасность, которые помогают на физическом, эмоциональном уровне. Психолог:

«Когда мы начинаем отношения, именно личные границы становятся основополагающим фактором разделения личного пространства».

Это касается не только межполовых отношений, но и важно в любом общении с людьми из вашего социального круга.

Почему наши границы так часто нарушаются

Основная проблема в том, что мы часто не умеем отказывать, тем самым хотим показать,что мы хорошие, получить внимание и одобрение. Такая манера поведения имеет начало из детства, но, к сожалению, здесь происходит также «перелом» личности. Здесь важно, что если ваш партнер делает или говорит что-то некомфортное для вас, необходимо обязательно сказать об этом. В целом, полноценная коммуникация с партнером — залог долгих отношений, где будет комфортно и вам, и другому человеку. Не стоит бояться озвучивать свои пожелания и думать, что вас не поймут, ведь любые проблемы в паре всегда можно обсудить и решить вместе, естественно, если вы находитесь в отношениях с эмоционально зрелым человеком.

Самый сложный и самый здоровый вид границ — это когда мы наконец познаем себя, свои потребности. В данном случае партнеры уважают друг друга и выстраивают поистине крепкие отношения. Партнеры либо уже имели сценарии таких отношений в семье, либо прошли курс психотерапии по данной теме.

Как выстроить личные границы в паре

Чтобы личные границы выстраивались правильно, наш эксперт рекомендует следующее: