Не переходи черту: как выстраивать границы в отношениях с мужчиной
Правильно выстроенные границы в отношениях — залог здорового сосуществования пары. При этом далеко не каждый понимает, насколько важно определить ту черту, за которую нельзя заходить даже любимому человеку. Вместе с психологом Марией Белан мы разобрались, как не дать партнеру разрушить ваш эмоциональный баланс.
Зачем нам нужны границы с другими людьми
Границы в отношениях — это тот самый уровень близости, комфортна и уважения, который определяет и разделяет «я» от окружающего мира, поясняет наш эксперт. Это та самая защита и безопасность, которые помогают на физическом, эмоциональном уровне. Психолог:
«Когда мы начинаем отношения, именно личные границы становятся основополагающим фактором разделения личного пространства».
Это касается не только межполовых отношений, но и важно в любом общении с людьми из вашего социального круга.
Почему наши границы так часто нарушаются
Основная проблема в том, что мы часто не умеем отказывать, тем самым хотим показать,что мы хорошие, получить внимание и одобрение. Такая манера поведения имеет начало из детства, но, к сожалению, здесь происходит также «перелом» личности. Здесь важно, что если ваш партнер делает или говорит что-то некомфортное для вас, необходимо обязательно сказать об этом. В целом, полноценная коммуникация с партнером — залог долгих отношений, где будет комфортно и вам, и другому человеку. Не стоит бояться озвучивать свои пожелания и думать, что вас не поймут, ведь любые проблемы в паре всегда можно обсудить и решить вместе, естественно, если вы находитесь в отношениях с эмоционально зрелым человеком.
Самый сложный и самый здоровый вид границ — это когда мы наконец познаем себя, свои потребности. В данном случае партнеры уважают друг друга и выстраивают поистине крепкие отношения. Партнеры либо уже имели сценарии таких отношений в семье, либо прошли курс психотерапии по данной теме.
Как выстроить личные границы в паре
Чтобы личные границы выстраивались правильно, наш эксперт рекомендует следующее:
- Слышать и слушать себя и свои потребности. Без этого невозможно очертить те правила в паре, в которых вам будет комфортно существовать.
- Партнерам необходимо проговорить друг с другом момент личных границ. Обсудите, что для каждого из вас допустимо, а что невозможно ни при каких обстоятельствах.
- Научиться говорить «нет», когда необходимо. Это один из самых сложных моментов, так как многие из нас привыкли жить по сценарию «хорошего» и неконфликтного человека. Однако такой подход — прямой путь в отношения с абьюзером.
- Очень важно не убегать, а решать проблему и находить компромисс, когда оба в равновесии и довольны тем, что решили.
- В любом случае. Никогда не забывайте, что отношения — это работа обоих партнеров, если оба настроены на то, чтобы быть вместе, тогда и границы выстроятся сами собой, и развиваться они будут совершенно точно как здоровые.