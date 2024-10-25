Эксперт объяснил, как улучшить отношения с коллегами

Общая работа над проектами может улучшить отношения между коллегами, рассказала РИАМО карьерный эксперт Светлана Семеренко. По ее словам, также следует поддерживать друг друга в достижении целей.

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«‎Важно помнить, что соперничество не исключает возможности сотрудничества. Наоборот. Обсуждайте идеи, делитесь опытом и поддерживайте друг друга в достижении целей. Это не только улучшит отношения, но и повысит общую продуктивность», — объяснила эксперт.

Специалист отметила, что если сплетничать на работе, можно создать токсичную атмосферу и разрушить доверие коллег. Также следует сосредоточиться на собственном развитии, а не сравнивать себя с окружающими. Если продемонстрировать это стремление, можно стать ценным сотрудником.

«‎Если чувствуете, что конкуренция начинает негативно сказываться на ваших отношениях с коллегами, обсудите это с начальником. Возможно, существуют способы улучшения командной динамики или внедрения программ, способствующих сотрудничеству и поддержанию здорового духа в коллективе», — добавила Семеренко.

Кроме того, важно уважать коллег и воспринимать их как партнеров, а не соперников, подытожила эксперт.

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