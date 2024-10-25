Почему зумеры боятся вступать в браки

Зумеры боятся вступать в браки, поскольку считают, что это помешает их профессиональному развитию, рассказала Readovka.News доктор психологических наук, директор Института клинической психологии и социальной работы (ИКПСР) РНИМУ им. Н.И. Пирогова Вера Никишина. По ее словам, сейчас культивируется индивидуализм.

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«Когда человек видит в центре мироздания себя, то его активность направлена на то, чтобы подстроить других именно под этот центр силы. А если рядом с ним такой же эгоцентрической ориентации человек, то перспективы устойчивых отношений тоже минимальны», — объяснила специалист.

Психолог отметила, что сейчас любовь не входит в базовые мотивы брака. Также у партнеров не закладывается та эмоциональная и чувственная составляющая семьи, которая помогает преодолевать возможные разногласия. Кроме того, теряются ценности семейной жизни из-за чрезмерной трансляции эгоцентрических установок в личном и профессиональном развитии.

«По сути, установка «семья на всю жизнь» даже не задается и не транслируется большинством современной молодежи. С чем это связано, в каждом конкретном случае дается достаточно типичный ответ — скучно. А если я встречу другого или другую, которая будет лучше?» — добавила Никишина.

Ранее исследование показало, что 3,7% женщин и 5,4% мужчин в России не ждут появления детей. Причиной этому могут быть бесплодие или неудачные отношения. За последние два года доля таких россиян увеличилась, хотя и незначительно.