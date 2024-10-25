Почему мужчины тянут с предложением до последнего

Спустя восемь лет со дня помолвки актер Джейсон Стэйтем решил жениться на модели Роузи Хантинтон-Уайтли. У пары уже есть двое детей, однако звезда боевиков не торопился с предложением руки и сердца. Сегодня большинство мужчин, как и Стэйтем, предпочитают тянуть с официальной процедурой заключения брака и долго решаются на предложение руки и сердца. «Вечерняя Москва» обсудила с психиатром, психотерапевтом Алексеем Вилковым, почему мужчины так неохотно зовут женщину замуж.

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Боязнь ответственности

По словам врача психиатра, психотерапевта Алексея Вилкова, большинство мужчин осознанно и неосознанно пытаются отложить бракосочетание, потому что их пугают ответственность и обязательства, которые последуют за штампом в паспорте.

«Они как можно дольше пытаются сохранить свою свободу и независимость, а официальный брак в глазах многих мужчин является ограничением. Поэтому, особенно в молодом возрасте (до 30–35 лет), они пытаются как-то отложить это событие, несмотря на истинные чувства к партнерше и желание быть с ней», — пояснил Вилков.

Лучше поспешить

Однако специалист уверен, что заключать брак лучше в первые несколько лет отношений, так как в этот период люди еще не зациклены на недостатках друг друга из-за чувства влюбленности.

«Длительные отношения приводят к совместному проживанию, где спустя несколько лет страсть и влюбленность заменяет эмоциональная привязанность. Между людьми начинают копиться проблемы, противоречия и конфликты, потому что во время совместной жизни становятся очевидными сходства и различия характеров, разное мировоззрение — все это может ухудшить отношения. И если сначала партнеры только изучают друг друга, а страсть и влюбленность покрывают все недостатки избранника, то будучи в длительном союзе уже проявляются истинные качества, что часто приводит к разочарованию в партнере. Поэтому лучше поспешить с женитьбой», — пояснил Вилков.

Сомнения

Также эксперт отметил, что если мужчина постоянно откладывает вопрос о заключении брака, значит, он либо сомневается в своем выборе, либо его что-то смущает в избраннице.

«Он может быть не до конца уверен, что девушка подходящий для него человек и что с ней он готов прожить всю жизнь, также он может быть не до конца уверен в чувствах к своей партнерше. В крайнем случае мужчина может тянуть с предложением руки и сердца, если он вообще не собирается его делать», — рассказал психиатр.

В этом году огромное количество пар российского шоу-бизнеса приняли решение расторгнуть браки, несмотря на годы совместной жизни. Что могло повлиять на это решение и почему селебрити начали активно подавать документы на развод, выясняла «Вечерняя Москва».