Психолог назвала лучший период в отношениях для вступления в брак

Психолог Ольга Трухан в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня«назвала лучший период в отношениях для вступления в брак. Эксперт отметила, что это серьезный шаг, предполагающий эмоциональную зрелость и понимание себя.

По словам Ольги Тухан, брак — это не только романтика и свадьба, но и договор с определенными условиями для комфорта обоих партнеров.

Перед решением о браке необходимо узнать себя, познакомиться с партнером, проверить сексуальную и психоэмоциональную совместимости, согласовать цели и правила.

Для достижения договоренностей в данных аспектах некоторым парам может понадобиться год, а кому-то 5 лет, считает психолог. Однако во втором случае можно судить, что что-то происходит не так, как будто решение задачи откладывается.

Трухан подчеркнула, что в начале отношений люди часто движимы эмоциями, а не четким пониманием целей и договоренностей. Поэтому идти в ЗАГС сразу — не очень логично.