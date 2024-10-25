Психолог рассказала, как бороться с осенней хандрой

Осенний сезон вместе с опадающими листьями и холодом характеризуется часто ухудшением настроения. Психолог Ольга Романив рассказала в беседе с Life.ru, как улучшить настрой.

Один из самых эффективных способов - пешие прогулки.

Специалист утверждает, что они способствуют выработке эндорфинов, которые отвечают за хорошее настроение. Кроме того, ходьба активизирует метаболизм и улучшает кровообращение.

Психолог советует добавлять активность в свой рабочий день. Например, делать перерывы на небольшую разминку или пробовать работать стоя.

Питомцы также способны поднять настроение. Прогулка с собакой - отличный повод выйти на улицу и немного пройтись. Забота о своем домашнем животном, питомце друга или чужом, в качестве волонтера, поможет ощутить свою полезность. Общение с животными всегда снижает стресс и улучшает настроение.

Регулярная уборка также хорошо сказывается на физическом здоровье человека. Чтобы сделать ее приятнее, можно убираться под любимую музыку.

Не стоит забывать о питании. Осенью наш организм получает не все необходимые витамины - Ольга Романив рекомендует готовить еду дома, избегать переработанных продуктов и сахара.

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