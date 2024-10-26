Как не поссориться с родителями: советы молодым супругам

Залог счастливой семейной жизни в умении и желании понять и принять привычки и характер друг друга. А ещё очень важно подружиться с родителями своей половинки. Как правильно выстроить отношения новоиспечённых супругов с родными друг друга и научиться не конфликтовать со старшим поколением, рассказала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

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Проблемы во взаимоотношении с родителями мужа или жены способны сильно влиять на благополучие супружеской пары. Считается, что больше всего испортить отношения между поколениями могут два фактора: постоянное вмешательство родителей в уклад семьи взрослых детей и пресловутый квартирный вопрос.

Кому помеха, а кому и помощь

Как правило, большинство молодожёнов мечтают после свадьбы жить отдельно от родителей: хочется больше времени посвящать друг другу и делать всё так, как они, супруги, считают нужным, а не находиться "под присмотром у взрослых".

"Наряду с очевидными преимуществами отдельного проживания, есть и недостатки - особенно для тех пар, у которых нет опыта самостоятельного ведения дома или не хватает для этого времени из-за работы. "Семейная лодка разбилась о быт" - это как раз про такие случаи, и поведение родителей тут совсем не при чём. Но если отношения в большой семье дружные, как раз мама и папа одного из супругов обязательно помогут молодым по хозяйству", - уверена Екатерина Игонина.

Многие люди начинают свою семейную жизнь в родительских квартирах. Чтобы она была безоблачной, младшему поколению стоит придерживаться простых рекомендаций.

Соблюдайте правила. Первое, что нужно сделать паре ещё до переезда к родителям - обсудить вместе с ними "условия общежития": начиная от вопросов уборки и приготовления пищи и заканчивая особенностями режима дня и визитов гостей. Разумеется, выяснением мелочей можно пренебречь, какие-то моменты будут выясняться по ходу, но значимые для вас и старших домочадцев обстоятельства должны быть обговорены сразу.

Чётко обозначьте границы собственной семьи. Лучше сразу обозначить, что при совместном проживании является недопустимым. Прямо говорите о том, что к вам в комнату нужно стучать, вы всегда встречаете Новый год с друзьями и т.д. Это гораздо лучше, чем после возмущаться: "ну это же понятно!" или "так же не делают нормальные люди!".

Ведите себя вежливо, тактично и приветливо. Можно и нужно периодически дарить что-то как родителям, так и дому, приносить угощения или необходимые продукты, спрашивать о каких-то потребностях "старшей" семьи. Избегайте сугубо формального общения: всегда желайте доброго дня, справляйтесь о здоровье, говорите на интересные для всех темы, время от времени ужинайте вместе.

Научитесь молчать. Особенно, когда считаете себя правыми - потому что ваши доказательства правоты, скорее всего, окажутся бесполезными. Никогда не жалуйтесь на мужа или жену своим родителям, не обсуждайте с ними личные дела вашей семьи. Также забудьте о критике своих и "не своих" родителей в присутствии супруга - это может обернуться против вас. Под запретом повышение голоса на родителей или конфликты с ними в присутствии ваших детей любого возраста.

Всегда помните, что все свои обязанности относительно вас родители уже давно выполнили, поэтому остальное - их любезность, за которую следует быть благодарными. Если вас что-то сильно не устраивает - вы вольны начать жить отдельно в любой момент. И не забывайте пословицу - не плюй в колодец, пригодится воды напиться.

Любить родных лучше на расстоянии…

Парадокс, но даже если вы ни дня не жили с родителями, отношения с ними также могут стать напряжёнными. Допустим, если ваше общение имеет эпизодичный характер, и о семье вы вспоминаете только по надобности - чтобы выручили деньгами, помогли в быту, а также побыли с детьми, пока вы в отпуске или на работе аврал. Даже несмотря на свойственные сейчас людям старшего возраста активный образ жизни и занятость, общение с детьми и внуками им всегда приятно - не превращайте взаимоотношения с родителями в потребительский союз. Уделяйте им внимание просто так, а не только тогда, когда вам что-то от них нужно.

Старайтесь хотя бы раз в день связываться с родными. Это могут быть телефонные разговоры, совсем короткое смс или фото в мессенджер - ваше перед посадкой на самолёт, внука по дороге из школы с пятёркой за чтение, порадовавший вас пейзаж или смешная собака, бегающая по газону.

Соблюдайте семейные традиции и устраивайте совместные праздники. Выделяйте время заехать в родительский дом на День отца или своего рождения, закрывайте все вместе дачный сезон, всегда интересуйтесь самочувствием и помогайте не только тогда, когда вас просят. И обязательно выслушивайте то, что вам рассказывают - не важно, идёт ли речь о новом рецепте консервирования кабачков или повадках пушистой любимицы Дуськи.

Радуйте приятными сюрпризами. Будет ли это внезапный визит с тортом или присланный по случаю 8 Марта букет цветов, приглашение в ресторан в годовщину вашей свадьбы или билеты в любимый театр для родителей на премьеру, посудомойка или массажный матрас - всегда можно подобрать что-то приятное и полезное, чему родственники будут рады. Если это не сугубо личный подарок, преподносить его лучше от имени семьи.

И ещё. Тот или та, кого вы полюбили, стали такими не сами по себе, а благодаря своим родителям и особенностям их воспитания. И почтительное отношение к ним - знак уважения вашего партнёра и его рода, себя и своих родных и лучший способ существенно облегчить свою жизнь.

За бесплатной психологической поддержкой москвичи могут обращаться по телефону неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного) Московской службы психологической помощи населению.