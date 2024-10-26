Эксперт объяснил, почему у людей от смеха текут слезы

Когда мы сильно смеёмся, то у нас начинают течь слёзы. Но с чем связана такая странная реакция организма?

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Физиологические причины

При смехе у человека сокращается множество лицевых мышц. И сокращаются они так сильно, что давят на слёзные железы. Кроме того, во время смеха работают диафрагма, пресс, грудные мышцы. Это приводит к давлению на брюшную и грудную полости. Из-за этого блокируется нормальный отток слёз. Наконец, участвует в смехе и парасимпатическая нервная система. Она заставляет организм усиленно вырабатывать слёзы в ответ на мощный выброс эмоций.

Психологические причины

Слёзы при смехе дают нам эмоциональную разрядку. Иногда такая реакция возникает, когда мы не можем определиться, что чувствуем: грусть или радость. Также смех со слезами помогает нам укрепить социальные связи или выступает в качестве психологической защиты.